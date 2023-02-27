台獨鬥士辜寬敏辭世 柯建銘哀戚：台灣就交給我們了

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（27）日上午辭世，享耆壽97歲。（記者謝君臨翻攝）

2023/02/27 18:51

〔記者謝君臨／台北報導〕總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（27）日上午辭世，享耆壽97歲。立法院民進黨團總召柯建銘稍早於臉書發文，「敬悼永遠的『台獨鬥士』辜寬敏先生」。他說，在228前夕，遽聞一生守護台灣民主不遺餘力的「台獨鬥士」辜寬敏先生逝世消息，心中感到無限哀戚；民主前輩燃燒自己所點亮的台灣民主之火，都將長存於世。「辜寬敏先生，您安息吧。台灣，就交給我們了。」

柯建銘憶及，去年10月，當時辜寬敏先生因病入院治療，因為「辜老」10月15日生日的緣故，10月12日，他與幾位朋友錄製了一段影片，除了祝「辜老」生日快樂外，也替他加油打氣，期盼這位永遠走在我們前面的「辜老」，能夠早日康復，繼續指引為台灣民主努力的我們方向。

「只不過，這個願望，是無法實現了。」柯建銘說：「這些年，幾位為台灣民主奮鬥，勇敢與黨國體制對抗的前輩，相繼離開我們。」2011年11月，台獨聯盟前主席黃昭堂與世長辭；2021年5月，前一銀董事長黃天麟辭世；去年4月，台灣獨立的領航者，彭明敏教授辭世；「如今，辜寬敏先生也離開了我們。」

柯建銘表示，這幾位民主前輩，名字或許會漸漸被遺忘，然而，他們所開拓的道路，他們為了心中那守護台灣的理想，勇敢奮鬥，燃燒自己所點亮的台灣民主之火，都將長存於世。「而留下來的我們，在這228前夕，除了享受假期外，是否該深思，面對當今的台灣社會氛圍、政治局勢，該如何接下前人的棒子，守護他們用盡一生開創的民主成果？」

最後，柯建銘語重心長地說：「辜寬敏先生，您安息吧。台灣，就交給我們了。」

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