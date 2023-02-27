國道多處「紫爆」國1國3估塞到晚上8時 國5北向午夜才緩解

今天（27日）下午3時10分於國1北向岡山路段（352.2公里處）發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午1時13分排除，造成後方車流回堵4公里。（高公局提供）

2023/02/27 18:37

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（27日）是228連假第3天，國道湧現北返以及短途旅遊車流，目前「紫爆」（車速低於20公里）路段包括國5宜蘭至頭城、國3關西至大溪、國1大華系統至五堵、國3甲深坑至木柵以及國1新竹系統等路段。高公局科長賴建宇表示，預估西部國道車流大約於晚間8點前後逐漸紓解、國5北向則是持續塞到午夜12點。

另外，高公局預判明天收假日國道將有11處易壅塞路段，皆為北向或西向，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發、中部地區上午12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口、大林至斗南；國3北向關西至大溪、大山至西濱、彰化系統至龍井、南雲至名間；國5北向宜蘭至坪林；國6西向愛蘭至國姓、東草屯至霧峰系統，西部國道車流目前有開始紓解跡象。

高公局表示，截至下午5時，國道交通量為78.1百萬車公里，預估全日交通量為118百萬車公里。

另外，今天有3起事故釀國道部分路段回堵3至5公里，包括下午2時4分於國3南向後龍路段（128公里處）發生1輛油罐車起火事故，占用外線車道，於下午3時2分排除，造成後方車流回堵5公里；下午2時30分於國1北向斗南路段（239公里處）發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時40分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3時10分於國1北向岡山路段（352.2公里處）發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午1時13分排除，造成後方車流回堵4公里；均導致車輛回堵，嚴重影響車流。

明天是收假日，高公局預估國道交通量為109百萬車公里，為平日88百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，達平日的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰；國10西向仁武-左營端等路段。

明天國道相關疏導措施西部國道部分匝道封閉以及國5北向高乘載措施，包括上午12至晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口，下午2時至晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制、單一費率，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

今天（27日）下午2時30分於國1北向斗南路段（239公里處）發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時40分排除，造成後方車流回堵3公里。（高公局提供）

今天（27日）下午2時4分於國3南向後龍路段（128公里處）發生1台油罐車起火事故，占用外線車道，於3時2分排除，造成後方車流回堵5公里。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法