卡啦雞腿用料庫存吃緊 農委會3/1召開美農業州解除禽流感進口審查

白肉雞受禽流感與天氣影響，一週出雛數從500萬隻降到470萬隻，不過白肉雞飼養生產週期短，農委會預估3月過後會恢復常態。（資料照）

2023/02/27 17:09

〔記者陳嘉怡／台北報導〕受到禽流感與寒流來襲影響，台灣近期鬧蛋荒，外界擔憂雞肉供應也拉起警報。對此，農委會畜牧處處長張經緯表示，國內整體雞肉供應無虞，不過多仰賴進口的特定部位，如製作卡啦雞腿的去骨清腿肉，目前庫存量較吃緊。農委會3月1日將針對美國阿肯色州等4個州，進行解除禽流感疫區的進口審查，若順利通過審查，進口時間應能接上雞肉缺口。

張經緯說明，國內白肉雞生產，受到天氣變化及疫情影響，生產排程延長，根據一月底的統計，白肉雞的一週出雛量降至約470萬隻，低於每週正常出雛量500萬隻，但白肉雞飼養生產週期短，約為32到35天，且按照最新生產排程預估，未來5週平均出雛量應可恢復並提高至509萬隻，國內整體雞肉供應無虞。

由於台灣民眾對於白肉雞的消費量逐年增加，每年白肉雞的需求量約60萬公噸，除國內生產外，每年也會進口約20萬公噸的白肉雞，主要進口國為美國，進口的雞肉多為特定規格的部位，如早餐店常見的卡啦雞腿用料去骨清腿肉。

張經緯指出，美國的去骨清腿肉只有特定幾個州有生產，但因美國先前爆發禽流感疫情，部分地區的產品無法進口，導致國內去骨清腿肉出現缺口，3月庫存較為吃緊。

目前美國禽流感疫情逐漸受控制，農委會防檢局長杜文珍表示，3月1日將針對美國阿肯色州等4個州，進行非禽流感區的進口審查。如果符合解除禽流感疫區規定，業者就可從這些地區進口特定規格部位的雞肉。張經緯認為，若順利通過審查，去骨清腿肉進口的時間應能接上目前缺口。

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