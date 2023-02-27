畢旅不值這價錢？北一女學生PO文抱怨 旅行社：已是流血價

台北市北一女中高二生的3天2夜畢業旅行規劃到墾丁大街（見圖）等地，卻有學生質疑不值6450元，不過，有旅行社老闆為得標業者抱屈說，認為這樣的行程已經是「做口碑」的流血價。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2023/02/27 17:11

〔記者陳心瑜／台北報導〕台北市北一女中二年級學生日前在網路論壇Dcard發文抱怨，指後天（3月1日）要出發3天2夜的畢業旅行，但行程花在交通上、付費景點待的時間短，質疑不值6450元。不過，有旅行社老闆為得標北一女畢業旅行的業者抱屈說，這樣的團體旅遊行程安排已經是「做口碑」的流血價。

依自稱北一女學生貼出的「校外教學南部線」活動行程，包括台南城市探索、沙灘排球、墾丁大街、海生館等行程，兩晚分別入住義大天悅飯店、墾丁福華飯店。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，1997年他擔任北一女的畢旅團的導遊，當時行程和這名學生所貼出的行程類似，三天兩夜含遊樂園門票，團費每人約6千元，時隔20多年，依然是6千多元的價格，已是「流血價」，個人如果自由行同樣行程，包括入住同等級的遊樂園旅館、觀光旅館、入園義大世界，至少1.2萬元起跳。

李奇嶽表示，以費用來說，旅行社幾乎是流血在做，因為北一女是指標性的好學校，業者會認為行程是廣告效果場、指標場，因此以低廉價格爭取，若認為行程花太多時間坐車，未來若排入墾丁的行程，可以拉長到四天，可以玩得比較輕鬆，但費用就會落在8千多元。

李奇嶽表示，不喜歡行程安排是個人偏好，因為旅行團沒有辦法百分之百保證人人喜歡，但可以做到「讓大部分的人喜歡」，而行程是學生代表、校方代表和業者磋商的成果。依慣例，學生畢旅團偏好赴墾丁、遊樂園行程，至於沙灘排球則是已經納入畢旅行程約20多年，也是學校與業者磋商的結果，代表是最大公約數，由於畢旅其實是「教育旅行」，行程安排需兼顧教育以及畢旅的歡樂元素。

中華民國旅行業品質保障協會國民旅遊委員會主任委員朱永達認為，這次的北一女畢旅團會被學生批評，他認為是「行程包裝得不夠漂亮」，實際上學生愛的遊樂園、墾丁都有納入，而學生批評行程坐車時間多，但上台北到墾丁就是需要長時間車程，除非景點有所取捨。

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