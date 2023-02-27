「做個堂堂正正的台灣人」 矢板明夫憶往事曝辜寬敏內心願景

矢板明夫27日發文悼念辜寬敏，感嘆「台灣獨立運動又一顆巨星殞落」。（資料照）

2023/02/27 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今天（27日）上午辭世，享耆壽97歲，各界紛表哀悼。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫聞訊後，也憶起與辜寬敏接觸的過往，感嘆「台灣獨立運動又一顆巨星殞落了」。

矢板明夫今下午在臉書發文悼念辜寬敏，「我第一次和辜先生直接接觸，是在3年前的一次餐會上。我和辜先生的座位隔著幾個人，但辜先生聽到主持人介紹說，我就是經常出現在媒體上的矢板明夫時，立刻就招手叫我過去。我走到近前，辜先生突然拿出了一個長長的皮夾就要打開，我吃了一驚，差一點以為辜先生是要給我拿錢。沒想到，皮夾打開以後，就看到內側貼著一行大字『做一個堂堂正正的台灣人』。」

矢板明夫接著說：「辜先生指著這行字用日語對我說，『我雖然在日本住過很多年，但我不是日本人、我也不是中國人，我是一個堂堂正正的台灣人。我希望以後所有的台灣人，不管身在哪一國，都能夠挺起胸膛告訴別人：我是一個堂堂正正的台灣人』。辜先生這幾句話說得很慢，但每一個字都清晰有力，讓人有一種莫名的感動。」

後來辜寬敏還特別邀請矢板明夫到其辦公室繼續暢談，介紹自己多年來從事台獨運動的心路歷程，更拜託矢板明夫把台灣人的聲音和想法，更多的傳遞到國際社會上去，因為「台灣雖然是國際社會上關心的焦點之一，但是，真正站在台灣人的立場上考慮問題的人並不是很多。」

矢板明夫表示，辜寬敏雖然長年推動台灣獨立運動，但其思想並不僵化，「1972年，他從日本秘密回到台灣，與時任行政院副院長的蔣經國見面，提出應該把身分證上的『籍貫』拿掉，以緩和外省人和本省人之間的矛盾，並主張台灣應該有在野黨，還力勸蔣放棄反攻大陸。辜先生這幾條建議，後來分別在蔣經國時代和李登輝時代都成為現實。可見辜先生的高瞻遠矚。」

矢板明夫最後說：「辜先生一生推動的台灣獨立運動，是推翻外來政權、台灣人自己當家作主的運動。這場運動，在1996年台灣實行總統大選、全民都可以投票的那一刻，在某種意義上，已經完成了。台灣下一代的人的任務，是『捍衛民主化的果實』，不能讓台灣再次出現外來政權。辜先生安息。」

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