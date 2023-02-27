AIT證實主持「晶片聯盟」首次視訊會議 討論加強半導體供應鏈

台美日韓晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）半導體供應鏈韌性工作小組16日首度舉行會議，該視訊會議為美國主辦。圖為美國商務部長去年說明CHIPS畫面。（歐新社檔案照）

2023/02/27 15:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天證實，2月中旬在AIT主持之下，來自美國、日本、韓國和台灣的與會人士，共同參與了「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」的資深官員視訊會議。

韓聯社（Yonhap）上週率先披露，晶片聯盟（Chip 4或Fab 4）的半導體供應鏈韌性工作組，由美國主辦、美國在台協會主持，於2月16日舉行首次正式會議；韓國首席代表由駐台北韓國代表部人士出席，韓國外交部、產業部派司局級官員作為觀察員出席。

AIT今天透過發言人聲明證實此事。根據該聲明，在AIT主持下，美國於2月15、16日舉行「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」視訊會議，討論如何加強半導體行業的供應鏈，來自美國、日本、韓國和台灣的與會者和觀察員一同參加討論。

外交部25日也說明，美、台、日、韓去年9月召開首次預備性視訊會議，經多次協調後，工作小組召開首次資深官員視訊會議。與會四方在會中的討論重點，主要聚焦在如何維持半導體供應鏈的韌性，以及探索各方未來可能合作方向。

外交部重申，我國是印太地區重要成員，更在全球半導體產業扮演關鍵角色，與區域各國具有深厚的經貿互動關係。外交部將持續與我國政府相關部門密切協調，並且與區域間理念相近國家共同合作，為區域的繁榮穩定貢獻力量。

Chip 4聯盟由美國總統拜登於2022年3月提出，意圖透過「民主半導體供應鏈」的成形，提升該供應鏈的安全與韌性。

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