僅保丙式險卻自撞 賓士、福斯車主竟製造假車禍詐財

顏姓老闆居然建議兩人用吊車將兩車拖到野人谷偽裝成兩車對撞車禍。（記者鄭景議翻攝）

2023/02/27 15:13

〔記者鄭景議／台北報導〕48歲的顏姓車廠老闆，日前剛好有兩名客戶陳姓福斯車主、江姓賓士車主，都發生自撞車禍，且都只保丙式車體險及超額險，沒辦法出險修車，顏姓老闆居然建議兩人用吊車將兩車拖到野人谷偽裝成兩車對撞車禍，陳、江兩人聯絡拖吊車司機實行，向保險公司申請保險金，卻被心細的保險員察覺有異，報請北市大安分局警方調查，全案才因此東窗事發。

保險員發現，該起車禍報案時稱是兩車對撞，仔細勘驗卻發現賓士車車頭幾乎全毀，福斯車頭卻毀損輕微，與一般車禍現場不同，賓士車維修價格超過百萬元，另人起疑，因此今年一月初報警請求調查。

警方調查，根據保險公司線索，該起「車禍」發生於去年12月初，專案小組先查兩車ETAG，卻都沒有行經高速公路軌跡，再擴大調閱監視器後，發現兩車式被拖車拖到野人谷一帶，再放置偽裝成車禍現場，兩名拖吊車司機則藏匿在500公尺外，等陳姓及江姓車主完成車禍報案後，再由兩名拖吊車司機將車輛拖回原出發地。

警方蒐證完畢後，持搜索票、拘票，將車廠老闆、陳姓福斯車主、江姓賓士車主及兩名吊車司機逮捕歸案，5人到案後坦承，因為兩名車主尤其賓士車主無力負擔高額修車費，才聽從顏姓老闆建議，實行假車禍，訊後警方依加重竊盜罪、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署複訊。

警方呼籲，為打擊不法詐欺行為，維護金融保險市場之穩定與平衡性，避免不肖份子持續性且有計畫地詐領保險金，將持續針對不法行徑進行追查，同時呼籲民眾切勿心存僥倖，因貪圖保險金而向警方謊報假車禍詐保，將面臨詐欺、偽造文書等刑責。

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