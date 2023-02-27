短暫相處就懷孕 動物園喜迎斑哥羚羊寶寶

斑哥羚羊寶寶「元宵」身體健康。（台北市立動物園提供）

2023/02/27 14:59

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園非洲動物區傳出好消息，斑哥羚羊「蘭雅」去年4、5月與雄性斑哥羚羊「梅忠忠」短暫共用場地，結果就順利懷孕，今年初產下仔羚。由於羚羊寶寶剛好在元宵節出生，園方特別以「元宵」命名，現在元宵正穩定成長中，但害羞的牠常躲藏在隱密處，避免被大家視線捕捉。

斑哥羚羊的懷孕期將近10個月，一胎只生產一隻幼仔。保育員推估媽媽「蘭雅」大約是在去年4、5月與雄性斑哥羚羊「梅忠忠」短暫共用場地期間，順利配對成功。值得注意的是，斑哥羚羊的腹部不如伊蘭羚「曲線明顯」，平時頂多看來有些小腹便便，起初連保育員也沒想到兩隻斑哥羚羊在短暫相處時光就成功懷孕了，園方直到去年下半年幫蘭雅量體重時，才驚覺牠體重增加了快30公斤。

斑哥羚羊寶寶元宵身體健康，呱呱落地幾小時便能順利站立起身，在媽媽自行哺育餵奶下，兩三天就已健步如飛，連保育員都很難接近。由於斑哥羚羊生性機警膽小，年幼的元宵大多時候都會躲藏在隱密處，避免被大家的視線捕捉。還在喝奶的牠也會不時緊緊依偎在媽媽與姐姐身邊，有樣學樣啣咬地上的枝葉。

動物園表示，民眾若路過非洲動物區的斑哥羚羊戶外活動場時，千萬別錯過嬌小害羞的斑哥羚羊寶寶，但務必降低音量，減少干擾，才不會驚嚇到羚羊寶寶。

還在喝奶的（元宵）會不時緊緊依偎在媽媽與姐姐身邊，有樣學樣啣咬地上的枝葉。 （台北市立動物園提供）

斑哥羚羊生性機警膽小，年幼的「元宵」常躲藏在隱密處。 （台北市立動物園提供）

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