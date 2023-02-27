環團花蓮淨山行動清出372公斤垃圾 山壁竟出現沙發椅墊

綠色和平在連假期間於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處辦理淨山行動，總計清出372公斤垃圾。（綠色和平提供）

2023/02/27 15:25

〔記者陳嘉怡／台北報導〕連假出遊記得將垃圾一併帶走，別讓美景淪為垃圾山！綠色和平在228連假期間於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處辦理淨山行動，總計清出372公斤垃圾，其中塑膠製品及玻璃罐占大宗；另外也在山壁處撿拾到沙發椅墊、電扇等家用廢棄物。花蓮林管處表示，民眾若在山上風景區亂丟垃圾，依照森林法可罰6到30萬。

花蓮193縣道依山傍海，假日常見民眾邊騎鐵馬、邊欣賞沿途美景。不過，綠色和平志工發現，有部分沒公德心的民眾卻將喝完的飲料空瓶等垃圾，隨手丟在山溝或山壁角落，或往欄干外隨手一扔，污染山川美景。

而志工在清理河川時，也看見很一大包的垃圾袋，裡面包含烤肉架、竹筒飯吃完剩下的垃圾等，研判是有民眾在河川附近舉辦烤肉活動，卻沒有將垃圾打包帶走。

綠色和平媒體與推廣主任楊儀岑表示，志工們兵分兩路清理山林與河川，此次總計清出372公斤垃圾，前3名為塑膠袋、玻璃瓶、塑膠杯。

楊儀岑說，因山壁邊坡較深、樹林多且雜，志工必須沿著繩索往下垂降到山面清理垃圾，清出許多塑膠瓶罐，甚至撿拾到沙發椅墊、電風扇、、鞋子、木椅等，「這些都是不應該出現在山壁的家用廢棄物。」

花蓮林區管理處南華工作站森林護管員廖育揚指出，有些民眾住家附近並沒有垃圾車清運路線，或是配合不上垃圾收運時間，常常趁著夜晚或沒有人時，將家庭垃圾往馬路欄干外隨手一扔；也有業者為節省垃圾清除處理費，會直接把原本應該要進焚化爐的廢棄物，丟入山溝。

為防範有心人士濫倒垃圾，廖育揚表示，目前193縣道山上沿線都有設置攝影機，平時也會加強巡邏，如果抓到有民眾違規亂丟垃圾，依照森林法可以罰6到30萬；若是業者違法亂倒廢棄物，還會依照廢清法送辦。

志工沿著攀爬繩索往下垂降到山面清理垃圾，竟在山壁處撿拾到沙發椅墊。 （綠色和平提供）

志工在清理河川時看見很一大包的垃圾袋，依照垃圾內容物研判是民眾舉辦完烤肉活動，卻沒有將垃圾打包帶走。（綠色和平提供）

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