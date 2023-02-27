連假瘋旅遊 臉書搶住宿券遭詐…玩興全沒了

臉書票券交流社團常傳詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2023/02/27 14:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕隨著疫情解封及今年連假增多，許多人開始規劃旅遊行程，卻不慎掉入詐團精心設計陷阱，一名年輕保姆在臉書社團購買知名飯店住宿券，錢匯了卻收不到券，對方還以假刑警來電，稱該賣家已遭逮捕，要求張女等候通知及報案，這才驚覺遭詐騙，前後被騙3萬5000元。

經警政署刑案數據統計資料，今年1月1日起至2月19日止，假網拍詐騙案件財損金額新台幣2734餘萬元，較去年同期財損金額1323萬餘元增加106.58%，其中發生於臉書平台財損金額計544萬餘元，亦較去年同期財損296萬元增加83.85%。

警方調查，南部25歲張姓褓姆，上週在臉書社團【飯店 民宿 住宿券 餐券 轉讓 出售 交流區】內看到有人貼文販售宜蘭知名飯店「蘭城晶英酒店」住宿券，張女於文章下方留言後，即有人主動私訊張女並加通訊軟體LINE私聊。

對方先是提供住宿券及SPA券編號，要求張女匯款至指定帳戶，張女確認購買後便立刻以網路銀行轉帳3筆計新台幣3萬5000元到對方帳戶，但對方收到款項後，就不再提供後追加購買的住宿券代碼，張女更接到對方號碼來電假冒刑警，稱該賣家已遭逮捕，要求張女等候通知及報案，這才驚覺遭詐騙。

另名北部33歲鍾姓家管，上月底也在臉書社團購買宜蘭同間飯店的票券，鍾女認為對方價格便宜，談妥購買細節後，以網路匯款5筆計7萬5000元給對方，沒想到對方從此失聯，鍾女等了2週遲未收到票券，才知遇詐報警。

警方提醒，臉書是社群而非購物交易平台，透過臉書購物易遇上一頁式廣告詐騙，尤其是票券類（旅宿券、演唱會門票或交通車票等）、各類3C商品（如Iphone手機、藍芽耳機、平板、掃地機器人）、遊戲周邊（如switch主機及遊戲片、樂高積木）、生活用品（如球鞋、廚具）等；當有民眾向其表示購買意願，歹徒再誘導民眾透過Message或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，不予回應。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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