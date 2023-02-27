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    本土疫情跌破萬例+7577 相隔307天以來最低紀錄

    指揮中心公布最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心公布最新疫情。（指揮中心提供）

    2023/02/27 14:07

    〔記者林惠琴／台北報導〕跌破萬例！中央流行疫情指揮中心今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增7577例，較上週一減少約35.8%，為繼去年4月26日6295例、相隔307天以來的新低紀錄，研判是假期效應；死亡新增44例。另外，境外移入新增168例。

    指揮中心發言人羅一鈞表示，今日跌破萬例，推估是228連假效應，民眾相對較不會篩檢，或是篩檢陽性就醫通報會有延遲現象，預期假期結束後，仍會出現回補。

    羅一鈞指出，今日原本預計病例數會在9500例至1萬例之間，卻下降至7577例，比預估值減少約2000例，若明天也是呈現一樣的趨勢，推估週三、週四回補的數字，可能落在1.9萬例至2萬例上下。

    不過，羅一鈞強調，儘管如此，目前仍研判第三波Omicron疫情已經進入尾聲，預計本週四例行記者會將報告觀察疫情狀況，以及3月6日校園口罩令鬆綁是否如預期上路，若是一切穩定，就會進一步評估確診輕症免隔離、免通報是否按照規劃方向走。

    指揮中心統計，自2020年起，國內COVID-19累計1003萬3108例確診、1萬7908例死亡。

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