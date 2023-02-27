蕭美琴受邀肯塔基州議會演說 籲勿讓台灣因追求民主安定而被孤立

駐美代表蕭美琴於美東時間23、24日轄訪肯塔基州，在肯塔基州首府法蘭克福會晤肯塔基州州長畢什爾（Andy Beshear）。（駐亞特蘭大辦事處提供）

2023/02/27 14:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐美代表蕭美琴於美東時間23、24日轄訪肯塔基州，受邀見證州參眾議會通過友台決議案，並在州議會發表演說。蕭美琴指出，台灣致力維護民主才有這麼世界友人，但獨裁者不僅霸凌台灣，還霸凌台灣的朋友。因此，「讓台灣不因追求民主安定而被孤立至關重要」，她也特別感謝美國及肯塔基州的長期支持。

蕭美琴在肯塔基州首府法蘭克福會晤肯塔基州州長畢什爾（Andy Beshear），雙方就台美關係、台肯在電動車及威士忌產業的合作機會交換意見。蕭美琴並鼓勵肯州赴台設處及邀請畢什爾組團訪台，爭取商機。雙方此次會面特別「以酒會友」，蕭美琴以台灣有名的噶瑪蘭威士忌作為贈禮，畢什爾也致贈當地著名的波本威士忌。

蕭美琴此次轄訪肯塔基州，也拜會州議會參議長史戴佛斯（Robert Stivers）、眾議長奧斯本（David W. Osborne）與4位台灣連線共同主席，另受邀見證州參、眾議會通過友台決議案及發表演說，來自肯塔基州的美國聯邦眾議院台灣連線共同主席巴爾（Andy Barr）也出席活動。

蕭美琴在州參眾議會演說時說，俄烏戰爭屆滿1年，更彰顯台灣與美國及全世界建立夥伴關係，以避免戰亂的重要性。台灣長期努力爭取言論自由與基本人權，才逐步成為如同美國般的民主國家，致力維護民主制度，反對武力與脅迫，才在世界上有這麼多朋友。

蕭美琴指出，獨裁者不僅霸凌台灣，還霸凌台灣的朋友，因此，「讓台灣不因追求民主安定而被孤立至關重要」，她在此特別感謝美國及肯州的長期支持。

蕭美琴也提到，肯塔基州農產品是台灣重要糧食來源，台灣也是重要科技關鍵零件的生產大國，與肯州產業可互補互惠。台灣的自由開放環境不僅有助學習中文與亞洲文化，也有助提升貿易與產業合作。

蕭美琴此行也和州議員們座談餐敍，餐會共有60多位州議員出席，肯州州務卿亞當斯（Michael Adams）也到場致意，雙方就台美各項合作、台美中關係及台灣如何因應中國威脅等議題充份交換意見。

肯塔基州參、眾議會今年再度通過友台決議案，議案鼓勵議員加入台灣連線、在台設處，支持「台美21世紀貿易倡議」，呼籲美國政府與台灣儘速進行「雙邊貿易協定」（BTA）談判，也支持台灣有意義的國際參與。

駐美代表蕭美琴於美東時間23、24日轄訪肯塔基州，受邀見證州參眾議會通過友台決議案，並在州議會發表演說。（取自蕭美琴推特）

駐美代表蕭美琴於美東時間23、24日轄訪肯塔基州，拜會州參眾議會。（取自蕭美琴推特）

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