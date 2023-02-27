為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    王定宇：中共一直企圖武力犯台 但習近平尚無完勝把握

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

    2023/02/27 13:56

    〔記者謝君臨／台北報導〕中國侵略台灣的野心一直都存在！民進黨立委王定宇今（27）日表示，根據國防部的「中共武力白皮書」和美國中情局長伯恩斯的訪問，中國確實想武力犯台，只是中共總書記習近平認為還沒有完勝的把握；很多人認為台灣就該卑躬屈膝，屈服中國的政治要求，但這樣反而是製造中國、習近平武力犯台的契機。

    王定宇說，伯恩斯受訪指出，中國確實想武力犯台，只是習近平現在認為「他還沒有完勝的把握」，綜合這些訊息可知，中國企圖侵入台灣、併吞台灣，這樣的野心，這幾十年來一直都在，只是能力問題，不是理由或者政治藉口的問題。

    他說，很多人認為台灣就該卑躬屈膝，屈服中國的政治要求，以避免中共武力犯台，這除了是被中國騙了，或是刻意迎合中國論調，弱化台灣防衛能力、弱化台灣防衛意志，這樣反而危險，「我們要記得這個前提，是習近平或中共這幾十年來一直企圖武力犯台，這樣的意願從未消減過，他唯一缺的是能力問題。」

    王定宇強調，所以當你弱化台灣防衛能力、弱化台灣防衛意志，去屈服、卑躬屈膝應和中國一些政治上的要求，這樣子的屈辱，其實並不是尋求和平，反而是弱化台灣、反而是製造中國、習近平武力犯台的契機。

    他重申，從美國中情局長的分析，以及中國武力犯台的藉口，有的早已存在，習近平卻遲遲不動手，「我們必須清楚認知，中共武力犯台一直有意願，這4、50年來一直有強烈意願，他現在缺的是能力，而不是缺一個政治藉口。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夏王會引議！王滬寧何許人？ 汪浩：情場、官場都是渣男
    2023/02/11 10:06

    夏王會引議！王滬寧何許人？ 汪浩：情場、官場都是渣男
    從宋濤言論看習政權方針 矢板明夫：「這一點」不得不防
    2023/01/04 08:09

    從宋濤言論看習政權方針 矢板明夫：「這一點」不得不防
    中共歷史決議確立習近平地位 王定宇預言將導致「中國政經倒退」
    2021/11/12 11:47

    中共歷史決議確立習近平地位 王定宇預言將導致「中國政經倒退」
    美軍機起降台灣...中共僅公式回應態度變軟？ 王定宇：勿妄下定論
    2021/06/08 10:23

    美軍機起降台灣...中共僅公式回應態度變軟？ 王定宇：勿妄下定論
    有錢賺、有飯吃還爭民主自由？王定宇：去坐牢就圓夢了
    2019/11/14 21:42

    有錢賺、有飯吃還爭民主自由？王定宇：去坐牢就圓夢了
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播