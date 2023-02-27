王定宇：中共一直企圖武力犯台 但習近平尚無完勝把握

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2023/02/27 13:56

〔記者謝君臨／台北報導〕中國侵略台灣的野心一直都存在！民進黨立委王定宇今（27）日表示，根據國防部的「中共武力白皮書」和美國中情局長伯恩斯的訪問，中國確實想武力犯台，只是中共總書記習近平認為還沒有完勝的把握；很多人認為台灣就該卑躬屈膝，屈服中國的政治要求，但這樣反而是製造中國、習近平武力犯台的契機。

王定宇說，伯恩斯受訪指出，中國確實想武力犯台，只是習近平現在認為「他還沒有完勝的把握」，綜合這些訊息可知，中國企圖侵入台灣、併吞台灣，這樣的野心，這幾十年來一直都在，只是能力問題，不是理由或者政治藉口的問題。

他說，很多人認為台灣就該卑躬屈膝，屈服中國的政治要求，以避免中共武力犯台，這除了是被中國騙了，或是刻意迎合中國論調，弱化台灣防衛能力、弱化台灣防衛意志，這樣反而危險，「我們要記得這個前提，是習近平或中共這幾十年來一直企圖武力犯台，這樣的意願從未消減過，他唯一缺的是能力問題。」

王定宇強調，所以當你弱化台灣防衛能力、弱化台灣防衛意志，去屈服、卑躬屈膝應和中國一些政治上的要求，這樣子的屈辱，其實並不是尋求和平，反而是弱化台灣、反而是製造中國、習近平武力犯台的契機。

他重申，從美國中情局長的分析，以及中國武力犯台的藉口，有的早已存在，習近平卻遲遲不動手，「我們必須清楚認知，中共武力犯台一直有意願，這4、50年來一直有強烈意願，他現在缺的是能力，而不是缺一個政治藉口。」

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