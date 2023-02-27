Live House又3家熄燈音樂人嘆產業萎縮 許淑華︰開放閒置空間出借

位於台北公館的「海邊的卡夫卡」、「河岸留言」因所在地要進行都更只好熄燈。兩處為同棟不同層。（記者楊心慧攝）

2023/02/27 14:32

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安選前曾談到藝術文化發展需要更多類型的替代空間與展演空間，但台北市Live House（音樂展演空間）卻逐漸流失，從2016年的21家到現在僅剩不到10家，如今「小地方展演空間」、「海邊的卡夫卡」、「河岸留言」即將熄燈，令不少聽眾覺得惋惜，尤其獨立音樂人及小樂團認為，音樂人最好的音樂練功場地就是Live House，感嘆台北作為一個華人音樂重要的城市，Live House卻越來越少，音樂產業恐怕會日益萎縮，政府應要有整體配套及改善計畫。

位於台北公館的「海邊的卡夫卡」、因所在地要進行都更只好熄燈，海邊的卡夫卡於本月底前進行店內拍賣，並在月底熄燈；「河岸留言」則是在3月還有演出，最晚4月底前熄燈；小地方展演空間則因房東不續約，以及受疫情影響，在2月28日結束營業，近期的售票演出皆銷售一空。

海邊的卡夫卡老闆陳凱瑞（1976樂團主唱阿凱）受訪表示，海邊的卡夫卡已在此經營18年的時間，雖然會覺得有點可惜、很感傷，但對他來說不認為是壞事，這是城市的轉變，還會再找地方繼續經營，對於未來還是會有期待，若找不到地方，未來待都更結束可能還會再回來。

陳凱瑞認為，Live House在台北市面臨的困境是可能會不受到當地居民的歡迎，由於Live House集中在中正、大安區等高房價的地方，居民難免希望安靜，但也凸顯融入社區的重要性，感謝附近居民過去很支持海邊的卡夫卡。

獨立音樂人「瓦克阿中」感嘆，獨立小型音樂展演空間流失對音樂人的實質影響很大，北市文化局應對音樂展演空間有整體配套改善計畫，針對業者提供演出空間給予專案補助，雖然現在是網路時代，作品可放在網路，但身為獨立創作歌手，更需要的是實質演出環境，盼市府帶頭領航，對演出者與展演空間業者更友善，營造優質的城市音樂氛圍。

台灣流行音樂文化展演交流協會理事長許理平表示，疫情對Live House生意造成影響，Live House主打的就是現場表演，但當初限制內用、室內控管人流，還需採梅花座的方式，讓不少Live House虧損好幾個月，不過隨著現在疫情趨緩，狀況有逐漸好轉，但Live House逐漸減少的問題仍要被重視，畢竟音樂餐廳、Live House等音樂展演空間，最大的意義是讓樂手、歌手有舞台表演。

台北市議員許淑華表示，北流既然目前已經開始營運，必須扮演關鍵性的角色，讓剛起步的樂團借場地，北市府也可以盤點閒置空間，以市有土地的低租金開放給樂團做表演，例如剝皮寮也是個不錯的場地，腹地大比較不會吵到周邊居民，開放給樂團還可帶動當地人潮。

台北市政府副秘書長王秋冬回應，蔣市長在選前便強調會逐年提升文化局及所屬機構預算，顯見市長相當重視文化政策，至於針對相關政策的推出一定會尊重音樂界的意見、看法，近期也會針對相關議題做內部討論，未來待政策確定一定會對外說明。

位於台北公館的「海邊的卡夫卡」、「河岸留言」因所在地要進行都更只好熄燈。兩處為同棟不同層。（記者楊心慧攝）

「海邊的卡夫卡」於本月底前進行店內拍賣，並在月底熄燈。（記者楊心慧攝）

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