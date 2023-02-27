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    首頁　>　臺北市

    北市窄巷兩側都劃人行道使用率低 議員轟前朝浮濫劃設

    台北市議員柳采葳接獲投訴，稱標線型人行道劃設浮濫，有一條窄巷內兩側均有劃設，但使用率極低，疑有為衝政績浮濫設置之嫌。（圖由台北市議員柳采葳提供）

    台北市議員柳采葳接獲投訴，稱標線型人行道劃設浮濫，有一條窄巷內兩側均有劃設，但使用率極低，疑有為衝政績浮濫設置之嫌。（圖由台北市議員柳采葳提供）

    2023/02/27 14:14

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前台北市長柯文哲將鄰里交通改善計畫視為重要政績，包括劃設標線型人行道即是首要作為，但台北市議員柳采葳接獲投訴，稱標線型人行道劃設浮濫，有一條窄巷內兩側均有劃設，但使用率極低，且調閱資料發現柯文哲8年任內狂劃1677條，疑有為衝政績浮濫設置之嫌，要求交通局應整體檢討，兼顧行人及停車需求。

    對此，北市交通管制工程處管制設施科長江長恩說明，民眾所反映的巷道屬單行道，東側標線型人行道已畫設多年，後經鄰里交通改善計畫評估後認為車道寬度足夠，因此於西側再增設行人空間；而在整體規劃上，北市盡可能提供足夠人行空間，若里長及地方有其他需求或建議，將再予以評估檢討。

    柳采葳指出，據統計台北市於2014年底時僅有310條標線型人行道，而柯文哲自2015年起推動鄰里交通環境改善計畫，透過標線型人行道劃設改善行人通行環境，截至去年底，北市每年都劃設上百條人行道，8年任內狂畫1677條，總數已達到1987條，甚至出現一窄巷內兩側均劃設、使用率卻極低等現象。

    柳采葳認為，劃設標線型人行道原為美事一樁，但建設步行城市須採漸進式，尤其應顧及當地居民需求，巷弄內兩側劃設標線型人行道目前看來過於浮濫，未考慮實際需求，許多標線型人行道更已流於形式，根本無行人使用，導致汽、機車遍尋不著停車格位，便宜行事停放於標線型人行道上，最終淪為市府政策提款機。

    柳采葳要求，北市府未來劃設標線型人行道時，應考量當地民眾的實際需要，兼顧行人行走和居民停車需求，並針對過去已劃設之標線型人行道提出檢討改善計畫，如此才是兩全其美辦法。

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