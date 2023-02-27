頭過身不過！浪貓闖民宅卡抽風扇 動保處緊急救援

台北市有民眾在自家發現一隻流浪貓闖入廚房內，且頭卡在抽風扇內、身體懸掛牆上，場面令人捏把冷汗。（台北市動保處提供）

2023/02/27 12:26

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市日前發生離奇貓咪救援案件；有民眾在自家發現一隻流浪貓闖入廚房內，且頭卡在抽風扇內、身體懸掛牆上，場面令人捏把冷汗，台北市動保處趕到現場時發現，抽風扇尚有空隙，但因貓咪緊張不斷往前衝，但後驅較大，無法穿過抽風扇的固定鐵架，待安撫貓咪情緒後，即可自行抽身脫困，經獸醫師檢查後健康良好，將開放認養。

動保處表示，日前接獲民眾通報稱，住家廚房闖入一隻流浪貓，且卡在廚房抽風扇上，讓全家人急得不知如何是好；救援人員抵達現場後，發現貓咪在抽風扇的固定鐵架內其實還有縫隙，只是貓咪因為緊張，一直想要往前衝，但因為後驅較大，無法穿過抽風扇的固定鐵架，於是救援人員先安撫貓咪的情緒，等貓咪情緒穩定後也發現自己其實沒有被卡住，便順利的從抽風扇的固定鐵架上退出來。

貓咪脫困後已經安置在台北市動物之家，雖然對陌生環境還有點緊張，但經過動保處獸醫師檢查，現在健康狀況良好，是個虎斑白花紋可愛的女生，在完成絕育手術後就能開放認養，動保處表示，若民眾有興趣帶這隻可愛會爬牆的「蜘蛛貓」回家，可以到台北市動物之家認養。

動保處呼籲，春天正是動物出沒、育雛繁殖的高峰期，動物習性喜歡鑽到狹窄或隱蔽的角落棲息，所以住家的院子或是停在路邊的車底、車引擎蓋都是常常發現貓咪或小動物躲藏而卡住的地方，民眾可以養成開車前看看車底、拍打引擎蓋提醒動物離開的習慣，若發現任何動物需要救援時，請立即撥打動物保護專線1959通報。

貓咪經獸醫師檢查後健康良好，將開放認養。 （台北市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法