挑戰港湖立委 台灣基進吳欣岱：不擔心高嘉瑜瓜分選票

吳欣岱表示，她不擔心高嘉瑜是否會瓜分到她的選票，她也才剛從政，她自認與選民站比較近，反而比較擔心自己有沒有做得夠，並且符合本土派支持者期待。（記者羅沛德攝）

2023/02/27 13:57

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣基進台北市黨部主委吳欣岱去年九合一大選在內湖南港選區拿下超過1萬票，已經宣布將角逐明年大選的港湖區立委席次。吳欣岱今日於記者會受訪表示，港湖區的對手不管是藍、綠、第三勢力，都有很多風聲，但她認為，她要面對的不是其他政黨候選人，而是本土派選民的檢視，不擔心選票被立委高嘉瑜瓜分。

吳欣岱表示，她在港湖區感受到，該區真正的本土派代表只有她1人，其他對手不管是屬於哪個政黨，她都認為，需要被本土派支持者再好好檢視是否有心向台灣，因此，她要面對的不是其他政黨候選人，而是本土派選民的檢視。

吳欣岱也說，她不擔心高嘉瑜是否會瓜分到她的選票，她也才剛從政，她自認與選民站比較近，反而比較擔心自己有沒有做得夠，並且符合本土派支持者期待。

吳欣岱表示，自從她接下台北市黨部主委的那一刻開始，就代表她會傾盡全力讓台灣基進的聲音在台北生根，勢必會用她個人的力量，做更多努力，而她的個人服務處自從確定地點後，雖然目前仍在裝修中，近日幾乎每天仍有快要10個支持者到服務處鼓勵她，未來她會持續地方經營，把台灣基進特殊的本土在野黨聲音放大。

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