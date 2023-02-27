獨家》大考中心董事長換人做 重回台大懷抱

大學入學考試中心董事長換人做，近日選出台大校長陳文章擔任大考中心董事長。（資料照）

2023/02/27 12:05

〔記者林曉雲／台北報導〕攸關每年逾10萬名高中考生權益，舉辦大學學測及分科測驗等重大升學考試，大學入學考試中心董事長換人做，在暌違6年之後，重回台大懷抱，近日選出台大校長陳文章擔任大考中心董事長。

除了大考中心董事長換人做，大考中心主任周兆民也將於今年4月任期屆滿，周兆民已表達卸任意願，擬返回大學任教，大考中心團隊勢將大幅異動。

大學學測命題的穩定度不足受質疑，2020年學測數學太簡單而震掉當時的大考中心主任張茂桂，108課綱新制首屆學測去年上路，卻發生學測數學A是史上最難、頂標僅10級分，滿分只有789人、占整體考生不到1％，影響後續考生志願填寫，引發社會抨擊，今年學測自然和社會也偏難，改革聲不斷。

前台大校長楊泮池擔任大考中心董事長，2017年卸任前捲入論文風波，大考中心董事會選出中興大學校長薛富盛接棒，當時曾引發外界質疑是否與論文風暴有關？教育部當時解釋，只是剛好董事長任期屆滿才改選，且大考中心許多董事建議，可由北、中、南各地區大學校長輪流出任。

對於重新由台大主舵大考中心，教育部說明，大考中心董事長薛富盛任期屆滿，董事會是依章程進行改選，選出台大校長陳文章接棒董事長。

大考中心辦公室位於台大校園內，民國78年由教育部成立，82年3月改制為財團法人，已成立30多年，為改進國內大學入學制度與技術而成立，負責辦理大學入學考試，每年的大學學科能力測驗、高中英語聽力測驗、指定科目考試等都是其重要業務。

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