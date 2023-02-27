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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安將主持228紀念儀式 台灣基進：道歉也毫無資格

    台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，蔣萬安去年挾蔣家光環取得政治紅利當選市長，既然繼承、收割政治遺產，也應負起相對政治責任。（記者羅沛德攝）

    台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，蔣萬安去年挾蔣家光環取得政治紅利當選市長，既然繼承、收割政治遺產，也應負起相對政治責任。（記者羅沛德攝）

    2023/02/27 11:39

    〔記者黃靖媗／台北報導〕228事件76周年紀念日將至，台灣基進今日舉辦記者會，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，蔣萬安去年挾蔣家光環取得政治紅利當選市長，既然繼承、收割政治遺產，也應負起相對政治責任，但吳欣岱也認為，至今發言皆呈高姿態的蔣萬安，就算道歉也毫無資格主持228紀念儀式。

    吳欣岱認為，蔣萬安到目前為止的公開發言都呈現高姿態，預設受害者家屬會吐他口水，稱自己會「坦然面對」，事實上都只是公關止血行為，未真正面對國家暴力根源進行回應。

    吳欣岱也提出「對蔣氏父子於228事件與白色恐怖事件所犯下的殺人罪行致歉」、「卸除中正紀念堂的蔣介石銅像，協助文化部進行中正紀念堂進行轉型正義工程」，與「協調廢除慈湖、大溪的兩蔣陵寢園區」等3點呼籲。她強調，台北市長參與紀念儀式與努力促進轉型正義的真相揭露、配合調查本是職責所在，但蔣萬安以蔣家後代及國民黨籍身分從政，只是利用蔣家政治借貸的利息而已，該還的都還沒還，若不面對，這些事在未來4年仍要持續面對。

    台灣基進黨主席王興煥表示，轉型正義不能淪為口號與政治騙術，對轉型正義的保守或鄉愿，無法維持台灣的團結，反而會造成政治冷漠，澆熄社會對於政治改革的支持，而對於犯下反人性罪的政權政黨，沒有和解，只有控訴、咎責與終結，他強調，228大屠殺的受害者是台灣共同體，沒有人有資格要求或代表一個民族原諒這種傷害，如同無法要求猶太人原諒納粹。

    王興煥指出，「避免悲劇再現」是轉型正義的目的之一，至於避免殖民悲劇重演的方法，除了徹底追究國民黨罪行，更重要的是抵抗中國的侵略，一旦台灣再度淪落中國統治，228悲劇一定會再現，所以「抗中」就是避免歷史悲劇再現的課題。

    台灣基進桃園黨部顧問、228事件紀念基金會副執行長藍士博也表示，即便228事件政治受難者及家屬得到賠償與名譽平復，但加害者的揭露及主事者的究責，依舊在國民黨刻意迴避下毫無進度，沒有還原歷史與揭露加害者，就沒有族群和解，批評國民黨「和解都是空話，襲奪才是事實」，228至今已76年，「國民黨政客嘴巴和解，事實上都不願擔責與道歉」。

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