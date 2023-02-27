二二八事件76週年 共生音樂節明凱道登場

裝咖人的音樂結合傳統北管、民謠與搖滾樂，2/28當天將於「共生音樂節」登台演出。（圖擷取自共生音樂節臉書）

2023/02/27 12:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件76週年，台灣共生青年協會明日下午將於凱達格蘭大道舉辦第11屆「共生音樂節」，今年活動以「空白與填空」為主軸，邀請「裝咖人」等樂團登台演出，並有人權市集、二二八事件相關展覽。

主辦單位規劃，共生音樂節邀請二二八受難者李瑞漢之孫女李慧生、王育霖之子王克雄、張七郎之曾孫女顏訥3位受難者家屬，分享家族的二二八故事。

主舞台16時起至22時，安排「裝咖人」、「看日早晚」、「雷擎」、「大象體操」、「林生祥與大竹研」、「巴奈」等歌手及樂團輪番演出。

亦邀請「皮格子」樂團的林艾德與「裝咖人」樂團的張嘉祥進行短講。「皮格子」的〈海港少女〉與「裝咖人」的〈林秀媚〉2首歌曲，皆以二二八事件受難者遺孀為主題創作，其中「林秀媚」真有其人，為二二八事件受難者盧鈵欽的妻子。

二二八事件時，盧鈵欽參與處理委員會協助調停，後與陳澄波、潘木枝等人公開槍決於嘉義車站。兩位主唱將以對談、講唱的形式，分享各自創作時如何爬梳與解構歷史，以及如何透過「聲音」引領聽眾以受難者家屬的視角反思二二八事件。

主題展覽15時開放參觀，陳述二二八事件的「空白」如何發生、延續，以及「空白」被「填空」的過程。展覽不僅介紹二二八事件的背景、引爆、鎮壓，更深入描寫微小個人的見聞及情治機關、軍事將領的加害事蹟。

另外，為響應二二八全台狼煙行動，「原住民族青年陣線」將在共生音樂節主舞台前施放狼煙行動，呼籲落實原住民族轉型正義。

據規劃，共生音樂節今年持續提供多樣管道，引領參觀者理解威權統治與二二八事件。現場設有以各地口述歷史紀錄為基礎的「空白之下：二二八互動展」，以及與台北藝術大學合作的「交叉溶解 ​cross dissolve」影像展、山喊商行劇團的《壁！咚！！》放映與座談，期望參與者從不同角度、媒介，認識二二八事件。

人權市集則有台灣人權促進會、前衛出版社等36個單位參與，攤位觸及議題包含原住民族群、移工、勞工、性別、環境、教育、在地文史等，以及政治暴力、創傷療癒等當今轉型正義重要的課題。

音樂節主辦單位台灣共生青年協會今日表示，民眾除了可至凱達格蘭大道一同紀念二二八事件，關心人權議題，也可藉由進行中的群眾募資，贊助共生音樂節，表達支持青年記憶二二八事件的態度。

「開放政治檔案，向填補空白邁進一步！」台灣共生青年協會呼籲，立法院應加速審議、通過檔案局所提出「政治檔案條例」修正草案，以避免各機關任意封存政治檔案，保障檔案申請者的權益，並落實加害者辨識的重要工程。

今年是二二八事件76週年，台灣共生青年協會2月28日下午將於凱達格蘭大道舉辦第11屆「共生音樂節」。（圖擷取自共生音樂節臉書）

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