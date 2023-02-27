林襄網路賣瘦身產品恐觸法 北市衛生局：最重罰400萬元

啦啦隊女神林襄。（翻攝自IG）

2023/02/27 11:47

襄經紀人︰法規常識不足 以後會更加注意

〔記者蔡思培／台北報導〕啦啦隊女神林襄近來遭爆在蝦皮賣場販賣「一般食品」，卻標榜瘦身療效。台北市衛生局表示，商品可能觸犯食品安全衛生管理法所說誇張或易生誤解之情形，最重可罰400萬元，已入案辦理。對此林襄經紀人回應，對於法規常識不足，以後會更加注意。

衛生局近來接獲檢舉，林襄在蝦皮賣場販售一款名為「爆纖錠」的產品，產品頁面標榜可瘦身，且清楚寫下吃法及用量。依照食品安全衛生管理法第28條規定，「食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形」、「食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」。

衛生局表示，林襄販賣的商品可能觸犯食安法第28，若違規會開罰4萬元至400萬元，目前已入案辦理，要與網路平台索取資料，確認實際帳號申請者身分，但違規商品不會因為下架就免除開罰。

衛生局表示，食品販售要是合法來源，若國外帶入、沒有經進口查驗登記的商品都不能在網路販售，一般食品不能宣稱功效與療效，增高、瘦身、美白都是一般食品等常見違規廣告詞句。

衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，健康食品應有特別成分，目前有13項功效可以標示，但業者要將食品經過衛福部功效申請，並獲健康食品標章（小綠人標章），才可依據通過的功效進行廣告宣稱。賣家若在網路販售有小綠人標章的健康食品時，可在商品頁面註明申請通過的功效，但不可寫超過功效。陳也提醒，若沒有藥商身分，也不可在網路上販賣藥物與醫療器材。

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