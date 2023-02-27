蔡壁如喊話合作郭台銘 藍勸莫讓民進黨漁翁得利

國民黨文傳會主委洪孟楷（中）表示，國民黨會整合所有在野力量，推出最強組合﹔國民黨立委王鴻薇（左）則喊話民眾黨，不要因在野沒整合成功，讓民進黨漁翁得利。。（記者方賓照攝）

2023/02/27 11:23

〔記者林良昇／台北報導〕2024年選舉，前民眾黨立委蔡壁如拋和鴻海創辦人郭台銘合作，稱會持歡迎態度。國民黨文傳會主委洪孟楷表示，國民黨會整合所有在野力量，推出最強組合﹔國民黨立委王鴻薇則喊話民眾黨，不要因在野沒整合成功，讓民進黨漁翁得利。

針對蔡壁如喊話稱歡迎郭台銘，拋出民眾黨主席柯文哲與郭合作的可能，洪孟楷今受訪表示，2024年選舉，國民黨只有一個目標 ，就是要整合一切在野力量，推出最強組合。

洪孟楷說，3月4日南投縣立委補選是國民黨現階段最重要的事情，在立委補選結束後，相信黨中央會展開相關作業辦法，國民黨歡迎所有支持認同、共同堅定在野力量一起團結努力，才能戰勝荒腔走板的執政黨。

先前曾拋出要與柯文哲談合作的王鴻薇則重申，她個人認為應該是用「非綠聯盟」，整合郭台銘、柯文哲等力量﹔以柯文哲來說，民調仍有2、3成，不可能小看，柯未來若參選，可以吸引到一定選民。

王鴻薇認為，2024應該是一對一選舉，全力下架民進黨，如果淪為「三腳督」，最後絕對是民進黨得利，不只是國民黨，柯文哲恐怕也要思考，不要因為沒有整合成功，最後讓民進黨漁翁得利。

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