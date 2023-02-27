中正紀念堂改建為台灣建設紀念館？台灣基進：不義遺址沒資格改建

台灣基進黨主席王興煥（中）表示，台灣基進反對將中正紀念堂改建為台灣建設紀念館的作法，強調中正紀念堂為不義遺址，沒有資格變成台灣建設紀念館。（記者羅沛德攝）

2023/02/27 12:22

〔記者黃靖媗／台北報導〕二二八事件76週年紀念日將至，蔣家後代、台北市長蔣萬安將出席二二八紀念活動，引起爭議，而針對轉型正義問題，蔣萬安在九合一大選前便曾拋出講中正紀念堂改建為「台灣建設紀念館」的政見。台灣基進黨主席王興煥表示，台灣基進反對將中正紀念堂改建為台灣建設紀念館的作法，強調中正紀念堂為不義遺址，沒有資格變成台灣建設紀念館。

王興煥表示，中正紀念堂內的銅像必須移除，且他們反對將它改建為台灣建設紀念館，因為中正紀念堂暗含兩蔣對於台灣的政治建設，且兩蔣是台灣極大的罪人，有許多人士可能站在比較包容、正面的立場，考量如何在既有威權或不義象徵上，做出有教育意義的空間改造，但對台灣基進而言，最大的教育意義就是在價值上否定它，沒有那麼多彎彎曲曲。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱也認為，蔣萬安選前雖然提出此政策，但是也曾強調這是中央職權，未保證能落實政見，如今選後卻不再重提改建台灣建設紀念館的政策，她認為，蔣萬安若不主動推進改建政策，就是騙票行為。

吳欣岱也呼籲，改建為台灣建設紀念館不應只改名字，裡面的祖先頭像、國民黨威權紀念等相關威權符號也應撤除，甚至公共建設經費來源是否應全民支出，也有討論空間。

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