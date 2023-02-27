總統府資政辜寬敏辭世 享耆壽97歲

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（27日）上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。（資料照）

2023/02/27 10:07

〔記者陳鈺馥、林惠琴／台北報導〕總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（27日）上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲，家屬均隨侍在側。台北榮總證實訊息，此次辜寬敏是在住院中過世，但是否為肺腺癌等病況細節，則不便說明。

辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間投入台灣獨立建國與國家正常化志業，期待台灣如同美國、澳洲、紐西蘭與南美洲等移民社會一般，最終成為一個獨立、正常，且有尊嚴的國家。

1960年代，辜寬敏在日本擔任台獨聯盟委員長時發起二二八示威遊行，1990年代力勸彭明敏教授以民進黨籍身份參選總統，多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲。

辜寬敏也曾當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，間接促成「台灣有事就是日本有事」概念。2009年，辜成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講，2010年成立新台灣國策智庫，2013年成立新台灣和平基金會，2019年進一步成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

台灣制憲基金會今日指出，辜寬敏先生認為，台灣過去被殖民統治歷史非常悲哀，但正因為如此，我們不能再繼續輪迴下去。台灣人必須終結這種悲哀命運，未來長長久久歷史，是值得我們期待和奮鬥。

當今，台灣社會絕大多數人，都認為台灣是一個獨立自主國家。但大多數人也都同意，台灣還「不正常」，其根本原因在於，至今仍在使用以大中國為背景而設計，將台灣和中國視為同一個國家的《中華民國憲法》。

台灣制憲基金會強調，台灣沒有一部基於台灣制憲力產生的憲法，台灣社會仍對於國家定位問題模糊不清，也為中國文攻武嚇，埋下木馬屠城的伏筆。此不僅無益於台灣安全，更是禍害無窮。辜寬敏於人生最後花道之際，念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法。

基金會提及，有關辜寬敏先生悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜先生之精神與理念。

台灣獨立建國聯盟則表示，辜寬敏一生堅持台灣精神，圓滿走完人生花道。

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