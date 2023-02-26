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    首頁　>　臺北市

    曾有女孩被拖走！ 北市華江里騎樓突遭斷電漆黑 當地憂淪治安死角

    台北市華江里近和平西路三段尾端的騎樓燈源近期突被無預警斷電，整條騎樓黑壓壓一片，經過行人、住戶都膽戰心驚。（翻攝華江里長洪佳君臉書）

    台北市華江里近和平西路三段尾端的騎樓燈源近期突被無預警斷電，整條騎樓黑壓壓一片，經過行人、住戶都膽戰心驚。（翻攝華江里長洪佳君臉書）

    2023/02/26 15:33

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府甫風光舉辦台灣燈會，卻傳出華江里近和平西路三段尾端的騎樓燈源近期突被無預警斷電，整條騎樓黑壓壓一片，經過行人、住戶都膽戰心驚；華江里長洪佳君指出，台北市政府以「私接電」為由斷電，但該處都屬公用通行，過去就曾因昏暗無光發生小女孩遭拖走侵害等治安事件，盼市府相關單位能儘速加裝符合騎樓需求的路燈，給當地明亮、安全的路。

    對此，台北市公園路燈管理處表示，騎樓屬於私人空間，私接電為違法行為，而有關騎樓照明設施應由建築物或土地所有權人設置維護管理，非市府裝設路燈範圍，但顧及民眾需求，公園處已研擬依法規增強人行道照明之方案，考量該處人行道偏窄，因此將於高架橋加裝照明設備投射至騎樓處，預計5月完成。

    華江里和平西路三段尾端已屬台北市「邊陲地帶」，鄰近老舊華江整宅社區，該區域地狹、少店家，相較於龍山寺週邊商圈黯淡、蕭條不少，尤其到夜間時刻路邊昏暗，僅偶有當地住戶出入通行。

    洪佳君表示，23日晚間該處騎樓燈突無預警全數熄滅，經詢問公燈處得知，原有騎樓燈屬於私接路燈電源，政府依法斷電，因此整條騎樓全部黑壓壓一片，導致行人住戶經過時膽戰心驚。

    洪佳君認為，此雖為私接電，但屬於公用用途，並非只有居民行走，也是一般用路人通行要道，且根據法規騎樓屬於人行道範疇，人們無償供公共通行，無道理民間裝設照明燈卻被視為非法，且遭斷電後，該給人民的公用路燈照明也無下文。

    洪佳君說，當地住宅曾發生因無公用樓梯間無燈，而發生小女孩被陌生人侵害的治安事件，直到後續加裝公用燈後才使情況改善，而今不僅恐淪治安死角，且華江里許多高齡者居住，夜間走在漆黑騎樓難保不發生意外，因此希望北市府正視居民訴求，給予華江里一盞明亮的燈、一條安全的路。

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