打2劑BNT猛爆性心肌炎死亡 女童獲救濟350萬元

疾管署公布最新衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）會議紀錄。（資料照）

2023/02/26 15:21

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新會議紀錄，其中，桃園市一名5至11歲的女童接種2劑BNT疫苗，出現猛爆性心肌炎死亡，獲得救濟金350萬元，創下同年齡最高救濟金紀錄。

根據疾管署統計，此次會議完成審議118案，其中10案判定救濟，除了1案為卡介苗外，其餘均為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）COVID-19疫苗，包含莫德納疫苗3案、救濟金5000元至50萬元；AZ疫苗5案、救濟金2萬元至25萬元；BNT疫苗1案、350萬元。

針對救濟金最高的1案，為桃園市介於5歲至11歲的官姓女童，根據會議記錄顯示，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後3日突發失去意識送醫，心臟超音波結果顯示心收縮功能下降，經診斷為猛爆性心肌炎；病理解剖結果發現心肌纖維全壁層呈現廣泛性淋巴球發炎細胞浸潤。

會議記錄提及，心肌炎常見發生原因為病毒感染，而個案接種的BNT疫苗屬於mRNA疫苗，並不具致病力，不會造成感染症，且其相關檢驗及檢查結果與接種疫苗後可能發生心肌炎的臨床表現並不相符。

不過，會議記錄也指出，個案症狀及病程仍無法確定與接種疫苗的關聯性，因此依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定，核予救濟金新台幣350萬元，以及給予喪葬補助新台幣30萬元。

國內5至11歲接種2劑BNT疫苗後，通報心肌炎與心包膜炎的比例，分別為男童每百萬劑4.5、女童4.8，與國際相近。

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