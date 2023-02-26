真促會批國安局遮掩政治檔案促修法 國安局︰依法落實開放

台灣民間真相與和解促進會今（26）日舉辦「國安局說了算？政治檔案條例修法迫在眉睫」記者會，要求情治機構勿以國家安全之名保護威權、檔案局能依法召開審議機制、儘速修改「政治檔案條例」。左起長老教會歷史委員會主委王昭文博士、蘇慶軒教授、真促會理事長陳嘉銘教授及真促會理事吳俊瑩博士。（記者叢昌瑾攝）

2023/02/26 14:23

〔記者陳鈺馥、羅添斌／台北報導〕為調查許信良被威權當局派人監控的政治檔案，前促轉會研究員蘇慶軒向檔案局申請閱覽抄錄相關卷宗，國安局卻以「國家情報工作法」為由遮蔽情報來源，檔案上的官員、線民、檢舉人姓名、化名及職稱全部塗白。台灣民間真相與和解促進會今日召開記者會，籲立法院盡快修正「政治檔案條例」，排除情治單位拿情工法為由，保護威權統治時期的參與者及抓耙子。

對此，國安局回應，本局遵照政治檔案條例、國家機密保護法、國家情報工作法等相關法令，秉持最大開放、最小限制之精神，以及兼顧國家安全情報工作與轉型正義工作之需要，依法落實政治檔案開放事宜。

蘇慶軒不服政治檔案上的關鍵資料均被情治機關遮掩，日前向台北高等行政法提起行政訴訟，北高行上月做出首宗申請應用政治檔案條例的判決。判決書中稱不得以轉型正義為由，排除政治檔案條例中有關「影響國家安全」的限制，也不可以凌駕情工法對「情報來源」的保護。

台灣民間真相與和解促進會陳嘉銘今日批評，北高行上個月判決，對台灣的轉型正義影響非常重大，真促會支持修正政治檔案條例。根據立委范雲的調查，目前有7萬9千多筆卷宗的消息情報來源完全被遮蔽，這是對追求真相的嚴重阻礙。

陳嘉銘強調，情治單位切勿以國家安全之名，行保護威權之實。檔案局應依法召開公正第三方的審議會議來裁決，審議涉及爭議的政治檔案，不要再迴避責任。立法院本會期應盡速修正「政治檔案條例」，明文排除「國家情報工作法」第8條第1項之規定。

前促轉會研究員、現擔任屏東大學社會發展學系助理教授蘇慶軒表示，他從2021年6月開始申請政治檔案，研究對象是國家安全局，研究國安局在威權統治時期的角色及監控工作。

蘇慶軒談及，從檔案局提供的檔案可看到國安局監控的過程，國安局當年對黨外人士有做情報佈建、政治偵防、侵害個人隱私，甚至拿隱私去摧毀個人名聲，欲達到社會性死亡目的。例如許信良脫黨要參選桃園縣長後，情治單位就派人對其監控。

蘇慶軒揭露，國安局也會與國民黨中央委員會分享情報，也會接收國民黨交辦任務去做情蒐工作，但檔案上沒有辦法看到執行業務的情治人員姓名、情協人員線民的身分，姓名職稱全被遮掩，所以檔案上就只有受害者，沒有體制的執行者和參與者，這也導致當事人閱覽檔案時，還必須去猜誰是線民，更加彼此之間猜忌。

蘇談及，他有向檔案局反映這違反「政治檔案條例」第11條規定，依法應予以姓名等公開，但檔案局接受國安局要求將姓名遮掩，有去監察院陳情及向國發會訴願，北高行完全採信國安局說法，這個判決高度模糊自由民主與威權統治的差異，等於直接合法化威權統治的手段，甚至直接否定促轉條例及政治檔案條例，對這個判決不服，已委請律師提出上訴。

台灣基督長老教會歷史委員會主委王昭文指出，長老教會去年要求全面開放政治檔案和促成和解，但檔案並非全部開放，線民、人名都被遮蔽，而且法人不能申請調閱機關檔案，現行規定只能由當事人申請，長老教會過去長年被情治單位監控，僅能從不同當事人申請的卷宗拼湊真相。

台灣民間真相與和解促進會理事吳俊瑩質疑，政治檔案條例若不修法，還會出現更多荒謬的事，例如二二八事件已經76年，20年前就已開放的二二八檔案，「最近」反而被國安局大量遮掩內容，回過頭遮掩過去的資訊，同一份檔案以前可以看，現在卻被重新遮掩起來。

吳俊瑩強調，促轉會去年向北檢告發國民黨持有海外工作會、大陸工作會等檔案，卻不依法進行通報，涉嫌隱匿政治檔案，遺憾的是迄今為止，未聞北檢有任何偵辦動作。海工會檔案中有「打擊台獨叛國份子」、「護照類簽函」、「禁止入境案」、「僑教專卷」等，這些恐涉及國民黨在海外黑名單的運作角色問題，檢方應積極面對及偵辦。

台北市高齡政治受難者關懷協會副理事長曾建元表示，家父是政治受難者，但相關檔案從來沒有出土，他在促轉會有查到案號，但檔案局沒找到相關資料，經人博館協助發現在軍情局有相關檔案，但軍方不願提供。

他指出，這是70年多前案件，審訊者若還活著都上百歲了，還有必要依情工法保護嗎？檔案也沒有移轉至檔案局，還在軍情局檔案中，呼籲國安局長蔡明彥好好將政治檔案清查一遍。

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