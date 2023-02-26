228紀念日將至 北市警將在總統府前凱道交管

警方將於228當天於總統府前等路段進行交管。（記者王冠仁翻攝）

2023/02/26 14:12

〔記者王冠仁／台北報導〕228事件今年屆滿76週年，第11屆共生音樂節預計在本月28日於總統府前凱達格蘭大道舉行；此外，也有民間團體將於28日當天舉辦「228.0紀念行動遊行」，因此屆時警方將會在總統府前凱道等地段進行交通管制。警方呼籲，駕駛人應隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

北市警中正一分局指出，因應第11屆共生音樂節活動，凱達格蘭大道（公園路〔不含〕至中山南路〔不含〕間）東、西向全線車道，於明天下午3時起管制車輛通行，並視交通狀況提早或延後，搭設舞台等硬體設備並舉辦集會活動，另因應周邊車流狀況將採取彈性調撥車道方式供車輛通行。

至於「228.0紀念行動遊行」活動，行經路線包含大同區南京西路出發→重慶北路、鄭州路口→（直行）重慶北、南路→（左轉）襄陽路→（左轉）公園路→（右轉）青島西路→（左轉）中山南路【忠孝東路（不含）至青島東路（不含）間】東側慢車道（集會後解散）。

中正一分局為維護集會、遊行活動交通秩序與安全，將會視現場交通及人數狀況實施擴大交通管制；駕駛人如有行經前揭路段時請配合減速慢行，勿任意違規停車並遵守現場員警指揮疏導，以確保行車安全與順暢。

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