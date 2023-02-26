捷運站搭訕正妹死纏爛打被裁罰 警教授報案求援方法

李男（黑衣者）在捷運站內向正妹女乘客搭訕被拒還死纏爛打。（記者王冠仁翻攝）

2023/02/26 13:56

〔記者王冠仁／台北報導〕36歲李姓男子搭乘台北捷運時，在捷運中山站遇到一名正妹女乘客，驚為天人，他於是上前向對方搭訕；但女乘客不認識他，出言婉拒，但他仍持續說「我想認識妳」等話語。女乘客最終不堪其擾，在捷運站出口大喊「他在騷擾我」；轄區警方獲報趕到，最後將李帶回派出所，依違反社會秩序維護法裁罰。

北市警大同分局今天公布此案例，同時也呼籲民眾如果在外遇到陌生人搭訕、擋住去路，切勿驚慌，應設法先不要觸怒對方，再設法至人多的地方呼救、報警求援。

警方調查，李姓男子日前搭乘台北捷運時，在捷運中山站內遇到一名正妹女乘客，驚為天人，他隨即上前想與女乘客攀談但遭拒。他不死心，繼續追上前又說「妳一個人嗎？想要認識妳」等語句，儘管女乘客再次拒絕，但他依然持續攀談，甚至半擋住女乘客去路。

最後女乘客不堪其擾，在捷運站出口大喊「他在騷擾我」，捷運站保全人員隨即報警，建成派出所隨既派員到場處理。

警方說，由於李男與女乘客雙方互不認識，因此不構成跟騷法要件，但警方認為李的行為已經違反社會秩序維護法第89條第1項第2款「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者」，因此對他函請裁罰。

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