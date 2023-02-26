年度台北玫瑰展3/1浪漫登場 賞盡800品種品嘗特色玫瑰餐

2023台北玫瑰展以「玫好幸福」為主題，將於3月1日至31日繽紛展出。（台北市公園處提供）

2023/02/26 13:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕 2023台北玫瑰展以「玫好幸福」為主題，將於3月1日至31日繽紛展出，台北市公園處處長黃淑如表示，因應民眾期待，今年特地規劃眾多線上活動，讓大家能深度認識台北玫瑰園，此次園區內超過800種玫瑰品種，民眾於3月10日前找到特定品種的玫瑰並拍照上傳至FB指定貼文，就有機會帶走小禮物或精緻玫瑰盆栽。

除賞花行程外，周邊的晴光商圈和婚紗攝影商業公會等逾25間特約店家也一同響應花展活動，紛紛推出花展專屬優惠，創造在地經濟產值，另外，周邊店家特地為台北玫瑰展設計的特色餐點，將玫瑰形象帶入美食中，締造不同的用餐體驗。

公園處表示，今年特引入中山區在地婚攝產業，讓臺北玫瑰園獨有的浪漫造景成為祝福新人的最佳婚紗拍攝點，打造「婚紗幸福產業鏈」；三月的每個例假日還有攤商進駐，讓民眾可以在賞花後，也能購買玫瑰花苗及玫瑰相關商品等，將玫瑰花的美好帶入生活。

公園處呼籲，玫瑰園內有超過800種珍貴的玫瑰品種，但因提醒玫瑰帶刺，民眾入園應避免進入花叢，同時為維護良好賞花環境，園區內禁止騎乘自行車及滑板車；而展期間人潮較多，建議多利用大眾運輸工具前往，相關資訊可至台北玫瑰展活動官網或上網搜尋「花IN台北」查詢。

2023台北玫瑰展以「玫好幸福」為主題，將於3月1日至31日繽紛展出。（台北市公園處提供）

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