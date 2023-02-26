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    選前承諾創青年局選後無動靜 吳沛憶怒轟蔣萬安：詐騙年輕人

    台北市議員吳沛憶指出，蔣萬安上任至今，台北市政府對於青年事務局相關籌備狀況竟都一問三不知，既無具體規劃也無時程，根本詐騙年輕人。（資料照）

    台北市議員吳沛憶指出，蔣萬安上任至今，台北市政府對於青年事務局相關籌備狀況竟都一問三不知，既無具體規劃也無時程，根本詐騙年輕人。（資料照）

    2023/02/26 13:21

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長蔣萬安選前承諾將優先成立「青年事務局」，解決青年食衣住行、成家就業的問題，但台北市議員吳沛憶指出，蔣萬安上任至今，台北市政府對於青年事務局相關籌備狀況竟都一問三不知，既無具體規劃也無時程，令吳沛憶痛批，蔣萬安至今還在當「蔣空話」詐騙年輕人。

    對此，北市府副發言人徐政璿表示，青年議題是城市發展的重要指標，市府目前正在積極盤點以及評估府內機關運作及人員配置當中。有關青年創業及就業發展等業務，在新機關尚未成立前，蔣市長己責成產業局及勞動局積極推動。

    去年市長選舉中，民進黨候選人陳時中喊出成立國際事務局，而蔣萬安則回酸「腦袋不要一直想著政治」，提出上任後將優先成立青年事務局，協助青年朋友解決食衣住行、成家就業的問題，讓台北市成為青年朋友實現夢想的地方。

    而吳沛憶向北市府詢問青年事務局設立計畫、進程，得到的回覆卻只有「目前尚無明確時程計畫資料可茲提供」。連什麼時候要開始都不得而知；吳沛憶質疑，蔣萬安選前高調宣示，選後不了了之，甚至在市政會議與市府列管案件中隻字未提，根本拿青年議題來騙票。

    吳沛憶表示，國民黨在青年議題上說一套做一套早有前科，過去表面支持18歲公民權，但在內部群組卻動員反對，而今蔣萬安成立青年局政見跳票，又是在一次詐騙年輕人，且北市府面對議員質詢，卻只有空泛的「納入討論」、「研議」，絲毫無具體作為，至今仍是狀況外。

    吳沛憶要求，蔣萬安應儘速提出青年局的籌設時間表，並對於未來籌設青年局的構想與規劃，也應持續向議會提出報告，確保台北市的青年局能夠真的屬於北市青年，而不是又被當成蔣萬安做人情的政治酬庸。

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