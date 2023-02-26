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    藍營2024傳言不斷 洪孟楷：推出候選人時間點不重要

    國民黨文傳會主委、立委洪孟楷。（資料照）

    國民黨文傳會主委、立委洪孟楷。（資料照）

    2023/02/26 13:07

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨2024年選舉紛擾不斷，國民黨文傳會主委、立委洪孟楷今表示，什麼時間點推出候選人不重要，重要的是推出的人選一定要最強，並重視過程心平氣和、在野力量整合、推出最強組合等「三合」，才是藍營共同的目標。

    洪孟楷今在臉書發文表示，國民黨不管是總統還是立委的提名人選謠言四起，各區黨部的狀況也上了新聞版面，他直言現在黨中央給的補助捉襟見肘，並舉例新北市29個行政區各地的小黨部，不管是人員還是租金相關費用，都由各地自行負擔。他身為新北第一選區的立委，在黨員薪水或地方租金也盡力協助。

    洪孟楷說，對他來說黨就像家，家醜不外揚。他半年多下來擔任文傳會主委，沒有拿過黨中央任何薪水，可以認真說在這次立委補選，大家傾其全力共同協助優秀的黨公職人員競選，扮演好自己的角色；但家也不是一個講理的地方，很多時候話說開，很多不具名或是未經核實的消息真的不用刻意去談，因為真的討論了，反而給有心之人見縫插針的機會。

    洪孟楷認為，什麼時間點推出2024總統或立委候選人真的不是很重要，重要的是推出來的人選一定要最強，能贏下2024的大選的組合，才是最重要的。

    洪孟楷指出，「三合」是現階段國民黨必須重視；第一，過程心平氣和、第二，在野一定要整合、第三，推出最強組合。相信這是藍營共同的目標，黨中央也好，或是有志參選2024的人，一定會往這個目標並督促黨中央一同邁進。

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