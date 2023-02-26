四個堅持入黨綱替賴清德化解美疑慮？ 許智傑：讓世界清楚台灣立場

民進黨立委許智傑。（許智傑國會辦公室提供）

2023/02/26 13:01

〔記者謝君臨／台北報導〕面對2024總統大選，由副總統、民進黨主席賴清德代表民進黨角逐，目前應為黨內最大共識。媒體報導，為化解美方疑慮，傳出賴陣營私下討論擬將總統蔡英文主張的「四個堅持」納入黨綱中。對此，民進黨立委許智傑認為，未來若納入黨綱，不僅可以讓全世界更清楚台灣的立場，也更能獲得國人信任。

蔡總統於110年雙十國慶時，出席總統府前國慶大會發表國慶演說，提出「四個堅持」：堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。她表示，這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數。

對於傳出賴陣營擬將「四個堅持」納入黨綱中，許智傑表示，賴清德主席推動改革的腳步持續向前，包含國人及國際最關心的主權及兩岸議題，「四個堅持」不只是正副總統的原則，也是國人認同的價值，未來若納入黨綱，不僅可以讓全世界更清楚台灣的立場，也更能獲得國人信任。

許智傑指出，他非常肯定賴主席上任後一連串的黨務改革，期待下個月總統提名可以加速進行，更快就定戰鬥位置，迎接2024的挑戰。

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