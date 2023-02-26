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    首頁　>　臺北市

    國6東向紫爆 國道3事故釀回堵5公里

    國3北向竹林路段86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（高公局提供）

    國3北向竹林路段86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（高公局提供）

    2023/02/26 12:53

    〔記者陳心瑜／台北報導〕二二八連假第二天，高公局預估今天國道湧現旅遊及北返車流，中午12時國6紫爆路段（車速低於30公里）為國6東向霧峰至舊正。上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢、楊梅至新竹；國1北向楠梓至岡山、台中至大雅；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至高原、草屯至南投；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至石碇等。另外國道發生3起事故，一度回堵3至5公里。

    國5部分，北向往國5南港系統排隊2.5公里、國3南向往國5南港系統排隊3公里。目前坪林至頭城間南北向即時車速仍可維持約80公里。

    高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為34.9百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

    高公局表示，今天上午3起事故一度釀回堵3至5公里，包括國3北向竹林路段86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；國10東向仁武路段5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；國1北向永康路段320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，造成後方車流回堵5公里。

    高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等路段。

    高公局建議西部國道南向用路人儘量中五12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發。今天國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    國10東向仁武路段5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（高公局提供）

    國10東向仁武路段5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。（高公局提供）

    國1北向永康路段320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，造成後方車流回堵5公里。（高公局提供）

    國1北向永康路段320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，造成後方車流回堵5公里。（高公局提供）

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