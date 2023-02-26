台灣援土物資400噸 分類清楚品質優可直送災區

我駐土耳其代表黃志揚拜會土國政府指定的境外震災物資接收方「安卡拉社會團結及互助基金會」，了解物資運送和分配情況。（取自土耳其代表處臉書）

2023/02/26 12:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕土耳其與敘利亞2月初因強震造成重大傷亡及災損，台灣人熱心捐輸民生物資約400噸。我駐土耳其代表黃志揚拜會土國政府指定的境外震災物資接收方「安卡拉社會團結及互助基金會」，了解物資運送和分配情況。該會幹事長亞伍茲（Barış Yavuz）訝異台灣迅速捐贈能量，也表示台灣送來的物資分類清楚、都是新品，無需再處理就直接空運到災區轉發，特別感謝台灣人民的善心！

駐土耳其代表處25日透過臉書指出，國人透過土耳其駐台辦事處捐贈約400噸賑災物資，政府和民間協力運輸陸續送達土國。駐土耳其代表黃志揚和駐處人員前往安卡拉省政府所屬的「社會團結及互助基金會」（Ankara Governorship Social Assistance Solidarity Foundation），實地了解捐贈物資運送和分配情況。

基金會幹事長亞伍茲陪同黃志揚參觀機構；安置災民經過登記作業，確認身分及需求後，可在該機構臨時設立的取貨中心，選用合適尺寸及個人與家人所需要的生活物品，以兼顧尊嚴與需求，也避免資源浪費。

亞伍茲說明，災區範圍廣大，災情嚴峻，需求孔急，安卡拉省政府主要對接協助重災區哈泰省（Hatay）的賑災需求，目前已收到來自60國、約260卡車的物資。

亞伍茲特別感謝台灣人民的善心，如此快速捐贈、且送來的物資品質優良，分類清楚，都是全新品項，所以多數物資不會入倉，而是直接空運到哈泰災區，由基金會在地人員與土耳其內政部災難緊急應變署（AFAD）協調發給有需要的災民。有些他國物資若非全新且包裝混雜，顧及災民感受，機構必須重新清洗及分類，無法立即發送的物資則需再規畫運用方式。

亞伍茲表示，由於東部11省災民不少人暫時安置至鄰近地區或不同省份，所以各國捐贈愛心物資目前只有少部分運到安卡拉，協助安置在安卡拉的4萬災民，其餘物資均由陸空運直接轉往哈泰、加濟安泰普（Gaziantep）及開塞利（Kayseri）等地倉庫及分發作業中心，就近轉至地震重災區及安置災民地區。

衛福部賑災專戶捐款期間自2月7日起至3月6日止。捐款方式分為國內與國外，國內四大管道包含臺灣銀行、金融機構臨櫃匯款、郵政劃撥與4大超商門市。根據衛福部統計，至2月21日17時止，捐款累計達10億964萬餘元。

我駐土耳其代表黃志揚拜會土國政府指定的境外震災物資接收方「安卡拉社會團結及互助基金會」，了解物資運送和分配情況。（取自土耳其代表處臉書）

我駐土耳其代表黃志揚拜會土國政府指定的境外震災物資接收方「安卡拉社會團結及互助基金會」，右為基金會幹事長亞伍茲（Barış Yavuz）。（取自土耳其代表處臉書）

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