國防部預告修「全動法」 王定宇：這是國家必要的

民進黨立委王定宇。（王定宇國會辦公室提供）

2023/02/26 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕中國對台軍事威脅連年提高，國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，並更名為「全民防衛動員法」，增訂動員實施階段徵購、徵用與罰則等規定。對此，民進黨立委王定宇表示，面對侵略者的攻擊，這些準備動作和社會的管理工作，是為了全民安全，和社會物資、物價、貨幣、金融種種的穩定，這是國家必要的。

國防部21日預告修正「全民防衛動員準備法」，預告期14天，草案仍需陳報行政院審查後，函送立法院審議。該法明定，「動員準備階段」是指平時實施動員準備時期，而「動員實施階段」是指戰事發生、將發生或發生緊急危難時，總統依照憲法發布緊急命令，實施全國動員或局部動員。

原先的動員方案共有八項，分別為精神、人力、物資經濟、財力、交通、衛生、科技、軍事，此次修法將精神動員改為「教育動員」

對此，王定宇指出：「我們都希望永遠是和平的，都希望國家永遠是安全而穩定的，但萬一有侵略者要侵略我們的國家，要侵略台灣時，面對戰時動員準備以及社會秩序維持，民主國家必須以法律明定之。」

王定宇強調，平時民主社會囤積物資、影響物價，就已經傷害百姓了；平時的民主社會，假錯訊息對社會的分裂，都已經造成傷害，何況戰時；所以如果面對侵略者的攻擊，全民動員準備階段到實施階段，這些準備動作和社會的管理工作，是為了全民安全，和社會物資、物價、貨幣、金融種種的穩定，這是國家必要的。

王定宇說，希望民眾了解，台灣民主、自由、和平是建立在強大防衛自己的能力上，面對巨大惡鄰居，所有的準備都是希望備而不用，達到嚇阻的效用。

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