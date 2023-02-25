為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    藍營「收割」1200月票？鄭文燦：把事做好就不怕

    行政院副院長鄭文燦（中）今天到嘉義縣視察曾文水庫。（記者王善嬿攝）

    行政院副院長鄭文燦（中）今天到嘉義縣視察曾文水庫。（記者王善嬿攝）

    2023/02/25 21:02

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北北桃基預計推出1200元通勤月票，雙北1280元月票將退場。國民黨主席朱立倫說，1280元月票是他任新北市長時，與時任台北市長柯文哲推出的，去年張善政也曾提出相關競選政見，中央有「收割」之嫌。鄭文燦今天回應，首都生活圈應納入台鐵、國道客運，這須從中央修改相關政策，也因此交通部推出北北基桃1200元月票方案，以達到蔡英文總統上任後的綠色交通、減碳目標，「我們把事情做好，不怕被收割」。

    鄭文燦今天南下嘉義縣視察曾文水庫，他說，雙北1280元月票的政策是好事，不過只有涵蓋捷運跟市區公車，北北基桃的通勤必須把台鐵、國道客運納入。

    鄭文燦說，包括台鐵票卡系統及一些準備工作，目前規劃資源分配為直轄市補助50％、非直轄市補助75％，由中央承擔超過一半以上經費，修改的設備預算，也是百分之百由中央來支持，相信首都圈一卡通、用通勤月票方式，能減少小客車、摩托車，達到綠色交通、減碳的目標，中台灣、南台灣也有協助方案，各個生活圈同等對待，希望提供公共運輸的覆蓋率、降低通勤族負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1200元月票中央不補助機捷 張善政：會跟交通部繼續爭取
    2023/02/25 13:36

    1200元月票中央不補助機捷 張善政：會跟交通部繼續爭取
    北北基桃交通月票引發口水戰 國民黨：樂見蔡政府從善如流「跟進」
    2023/02/24 22:54

    北北基桃交通月票引發口水戰 國民黨：樂見蔡政府從善如流「跟進」

    高雄市國樂團攜手曹雅雯打造嶄新型態《雅歌幻影》音樂會
    藍營「收割」1200通勤月票？陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬都發聲了
    2023/02/24 14:11

    藍營「收割」1200通勤月票？陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬都發聲了
    藍營「收割」1200月票？ 陳建仁：很高興朝野一致支持
    2023/02/24 09:48

    藍營「收割」1200月票？ 陳建仁：很高興朝野一致支持
    雲嘉嘉通勤月票 嘉義縣府：每張不超過1200元
    2023/02/23 21:46

    雲嘉嘉通勤月票 嘉義縣府：每張不超過1200元
    公共運輸通勤月票樣卡曝光！最快7月上路 盼移轉5％汽機車族
    2023/02/23 18:38

    公共運輸通勤月票樣卡曝光！最快7月上路 盼移轉5％汽機車族
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播