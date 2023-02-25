藍營「收割」1200月票？鄭文燦：把事做好就不怕

行政院副院長鄭文燦（中）今天到嘉義縣視察曾文水庫。（記者王善嬿攝）

2023/02/25 21:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北北桃基預計推出1200元通勤月票，雙北1280元月票將退場。國民黨主席朱立倫說，1280元月票是他任新北市長時，與時任台北市長柯文哲推出的，去年張善政也曾提出相關競選政見，中央有「收割」之嫌。鄭文燦今天回應，首都生活圈應納入台鐵、國道客運，這須從中央修改相關政策，也因此交通部推出北北基桃1200元月票方案，以達到蔡英文總統上任後的綠色交通、減碳目標，「我們把事情做好，不怕被收割」。

鄭文燦今天南下嘉義縣視察曾文水庫，他說，雙北1280元月票的政策是好事，不過只有涵蓋捷運跟市區公車，北北基桃的通勤必須把台鐵、國道客運納入。

鄭文燦說，包括台鐵票卡系統及一些準備工作，目前規劃資源分配為直轄市補助50％、非直轄市補助75％，由中央承擔超過一半以上經費，修改的設備預算，也是百分之百由中央來支持，相信首都圈一卡通、用通勤月票方式，能減少小客車、摩托車，達到綠色交通、減碳的目標，中台灣、南台灣也有協助方案，各個生活圈同等對待，希望提供公共運輸的覆蓋率、降低通勤族負擔。

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