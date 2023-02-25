台美日韓密談晶片聯盟？ 外交部證實有視訊會議

外交部證實，由美國主導，邀集台、日、韓共同參與的「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」資深官員視訊會議本月26日首度召開。晶片示意圖。（彭博檔案照）

2023/02/25 20:34

〔記者楊丞彧／台北報導〕南韓「聯合新聞通訊社」（Yonhap）24日報導指出，晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）的半導體供應鏈韌性工作組正式會議上週四（16日）舉行。我國外交部今（25）日證實，由美國主導，邀集台、日、韓共同參與的「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」，去年9月間召開首次預備性視訊會議後，經過多月來的多次協調，工作小組首次資深官員視訊會議本月16日召開。

外交部透露，與會四方在會中的討論重點，主要聚焦在如何維持半導體供應鏈的韌性，以及探索各方未來可能合作方向。

外交部說，我國是印太地區重要成員，更在全球半導體產業扮演關鍵角色，與區域各國具有深厚的經貿互動關係。外交部將持續與我國政府相關部門密切協調，並且與區域間理念相近國家共同合作，為區域的繁榮穩定貢獻力量。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，韓外交部人士透露，這場視訊會議由美方主辦，由美國在台協會（AIT）承辦。駐台北韓國代表部人士作為韓方首席代表與會，南韓外交部、產業部派司局級官員作為觀察員出席。據指出，採用這一獨特的會議形式，旨在遵守「一中」，避免給人以台灣與其他國家進行「政府間」協商的印象。

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