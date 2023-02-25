烏俄戰爭週年》我可以抱你嗎？在台烏克蘭人緊擁台灣志願軍

台灣烏克蘭陣線於自由廣場舉辦「戰火連綿．希望猶存．台灣與烏克蘭同在」活動，許多在台烏克蘭人與現場民眾拿著烏克蘭國旗，為烏克蘭奮勇作戰的軍人與人民加油。（記者田裕華攝）

2023/02/25 19:29

〔記者楊丞彧／台北報導〕俄羅斯去年2月24日全面入侵烏克蘭，已滿1年。台灣烏克蘭陣線（Taiwan Stands With Ukraine）今天（25日）在台北市自由廣場舉行活動，現場聚集數百人表達對烏克蘭的堅定支持。遠赴烏克蘭作戰的台灣志願軍李成零、呂子豪、莊育瑋等人也到場力挺。烏克蘭民眾看到有烏克蘭軍徽的志願軍，開口問：「可以抱你嗎？」感謝他們用生命捍衛烏克蘭、抵抗俄軍。

台灣烏克蘭陣線發起人之一的申武松說，過去1年，俄軍在烏克蘭領土犯下無數暴行，全球髮指。在面對侵略者時，各地烏克蘭人團結起來，世界人民也團結了起來。儘管他們希冀，但烏克蘭人渴望已久的和平仍未到來。即便如此，烏克蘭捍衛者的勇氣，以及一般烏克蘭人持續體現自由的力量，仍激勵著在台灣的烏克蘭人繼續為國奮鬥。

烏克蘭台灣隊召集人林歐莉亞（Olga Kulish）對於台灣各界過去一年對烏克蘭的支持深深感謝，不過她寧可這場毀滅性的戰爭不曾發生，也寧可數以萬計的俄羅斯軍人不用白白送死。

林歐莉亞說，克里姆林宮高層1年前認為，3天就可以滅掉烏克蘭，但現在他們知道自己錯了。烏克蘭已經不是蘇聯時期的烏克蘭，更重創俄軍。現在獨裁者仍綁架整個俄羅斯，並帶來毀滅性的後果，她希望全世界的獨裁者都能引以為戒，也期盼台灣的天空永遠不會受侵犯。

國防安全研究院駐點研究學者溥猷立（Yurii Poita）感謝台灣政府第一時間就制裁俄羅斯，禁止半導體輸俄。他也提到，烏克蘭人民於戰爭爆發後緊密合作，第一時間組織了志工與許多團體尋求各界支持，讓他感到非常自豪，此經驗也能供台灣借鏡。

溥猷立說，在烏克蘭戰勝後，必成為歐洲經濟與軍事的核心力量。台烏在許多領域有深具合作潛力，如能源、太空科技、機械甚至農業等。他深信「團結更有力」，台烏企業若能深化彼此的合作，將能更加強韌、堅強。

時代力量立委王婉諭以「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」成員身分獲邀致詞，她說，這場戰爭是時代悲劇，也象徵民主與獨裁陣營的對立與對抗。她譴責俄國違背聯合國章程規定與人權基本價值，這樣的獨裁政權令人髮指，也讓人唾棄。

王婉諭說，台灣與烏克蘭雖在地理上相隔甚遠，但有許多相似之處，同樣面對著威權惡鄰。過去1年，立法院跨黨派立委成立台烏國會聯誼會，就是希望透過國會外交，一起為烏克蘭努力，並展開與烏克蘭的對話。台灣絕對會跟烏克蘭站在一起，而世界也必須跟烏克蘭站在一起，自由、民主不會向獨裁妥協，也相信烏克蘭終將獲勝。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅說，烏克蘭人銀展現十足韌性，因此能抵禦侵略者的野心，並告訴他們：「你們錯了！你們太小看我們的韌性與捍衛自由、民主的決心！」現在，全世界也都在看台灣人，此時此刻會選擇忍氣吞聲、向獨裁屈服，還是會選擇堅守底線？

苗博雅說，今天台灣人所有的堅持，包括增強國防、強化與其他國家交流，不是為了侵略哪個國家，只是為了守護民主與自由的台灣。希望透過台灣與烏克蘭共同努力，讓世界一起守住民主與自由。

民進黨發言人兼國際事務部主任謝佩芬指出，1年前在俄羅斯普廷總統的獨裁政權的專制決定下，全面進攻烏克蘭，一時之間烏克蘭人民陷入水深火熱、死傷無數。然而，烏克蘭的經驗也告訴我們，愛好和平的國家、人民與民主政體，終究會團結在一起。台灣與烏克蘭人都愛好和平，應互相扶持，並一起告訴獨裁政權：「我們不會向任何霸凌低頭！」

謝佩芬說，很多人一開始都認為烏克蘭很快就會淪陷；但1年過後，如果現在有人再提烏克蘭應該簽和平協議，委曲求全以換取和平，她認為這樣的說法不再有人會同意。謝強調「和平要靠實力」（peace through strength），烏克蘭告訴我們，只要有抵抗的決心與保家衛國的意念，全世界與愛好和平的朋友，都會與我們站在一起。

去年三月遠赴烏克蘭前線伊久姆作戰的台灣志願軍呂子豪。（記者楊丞彧攝）

台灣烏克蘭陣線於自由廣場舉辦「戰火連綿．希望猶存．台灣與烏克蘭同在」活動，在台烏克蘭人與現場民眾與巨幅烏克蘭國旗合影，為烏克蘭奮戰的軍人與人民加油。（記者田裕華攝）

在台烏克蘭人手拿烏克蘭國旗，為烏克蘭奮戰的軍人與人民加油。（記者田裕華攝）

在台烏克蘭人揮舞烏克蘭國旗。（記者田裕華攝）

在台烏克蘭人揮舞烏克蘭國旗，為烏克蘭奮戰的軍人與人民加油。（記者田裕華攝）

在台烏克蘭人手拿烏克蘭國旗，為烏克蘭奮戰的軍人與人民加油。（記者田裕華攝）

在台烏克蘭人為奮戰的軍人與人民加油。（記者田裕華攝）

在台烏克蘭人為奮戰的軍人與人民加油。（記者田裕華攝）

委王婉諭發言力挺烏克蘭。（記者田裕華攝）

台北市議員苗博雅力挺烏克蘭。（記者田裕華攝）

民進黨發言人謝佩芬發言力挺烏克蘭。（記者田裕華攝）

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