台灣高教競爭力下滑 黃榮村呼籲國家舉辦全國高教發展會議

考試院長、前教育部長黃榮村表示，政府應該將大學視為重大基礎設施，由國家舉辦全國高教發展會議以制定高教藍圖。（記者叢昌瑾攝）

2023/02/25 17:01

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校友協會舉辦「2023高等教育改革論壇」首場今日登場，面對台灣高教競爭力下滑危機，考試院長、前教育部長黃榮村表示，政府應該將大學視為重大基礎設施，由國家舉辦全國高教發展會議以制定高教藍圖，規劃高教發展的大戰略，讓一流大學有更大彈性，產業投入更多入人才培育，將少子女化與大學容量過多另行處理，採用兩套機制處理。

黃榮村也表示，大學數量減少是正確的，知易行難，少子女化問題重要，但台灣再怎麼少子化，台灣總是要有一流大學，一流大學都是國立大學，少子女化衝擊的是私立大學，兩者性質不同，所以要分開處理。

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）去年底公告2023年世界大學排名，英國牛津大學連續7年蟬聯世界第一，我國最高學府國立台灣大學排名則落至第187名，相較於2022年大幅退步74名，引發台灣高教界關注。

黃榮村表示，台灣在1970年代進步最快，應學習李國鼎、孫運璿推動國家重大基礎設施與科技產業的台灣經驗，將大學視為重大基礎設施之一環，由國家舉辦全國高教發展會議制定高教藍圖，規劃高教發展的大戰略，讓一流大學有更大彈性，讓產業投入更多入人才培育政策，他不認同要大學過苦日子，否則別的地方比較好，優秀人才就會路過台灣，投向國際行情。

黃榮村也呼籲行政院、中研院與一流大學、教育部、國科會、經濟部，應恢復分工整合首長平台的有效運作，政府與大學應合作互動多於規範。

前台大校長陳維昭表示，近來中華大學和台大碩士論文爭議引發高教界和民間關心，加上前立委沈富雄致電給他，因此以台大校友協會定期演講為平台，舉辦2023高教改革論壇，認為我國大學競爭力一直在下滑，台灣教育資源嚴重不足質量失衡、是結構性誤人子弟，多元入學已成為大學搶學生的工具，加速悖離教育的公平正義。

陳維昭也援引各大學排名分析，全球百大有20校是亞洲的大學，華人社會加日韓的亞洲人世代很快要來，台灣本來是領頭羊，但台大竟退到184名，憂心台灣變的無足輕重或被邊緣化，甚至連馬來亞大學都贏台灣，在生師比和國際化贏台灣。

前立委沈富雄表示，30年後、2050年台灣新生兒恐剩下8萬人，認為大學要快速減數，排除數間私立醫學大學及老牌私立大學，大部分私立院校要退場，大學容量應減為考生總數的7成或8成，預算就可集中，大學課程要大幅調整，Chat可以教的，大學不要再教。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法