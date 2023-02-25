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    年減48噸廢氣 北市環保局推「加油跳停、停3秒抽油槍」

    台北市環保局人員執行加油站稽查檢測作業。（環保局提供）

    台北市環保局人員執行加油站稽查檢測作業。（環保局提供）

    2023/02/25 17:01

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市環保局今日公布轄內73處加油站加強油氣回收設備稽查結果，合格率100%，5036槍次油氣回收檢測平均合格率達97%，每年可減少揮發性有機物（VOCs）排放約48公噸，環保局提醒，民眾加油時養成「加油跳停就好，停3秒再抽油槍」，降低加油時吸入有害物質的風險。

    環保局指出，一般民眾在加油時常聞到的「油氣味」，是因汽油中含有VOCs，其中包含苯、甲苯、二甲苯等有害物質，不僅影響人體健康，VOCs也會與大氣中氮氧化物產生光化學反應，形成臭氧污染，目前臭氧已成為台灣地區空氣品質不良的主要污染物之一。

    環保局表示，加油槍跳停後，若再繼續強迫加油，會增加油氣逸散；加完油立即抽油槍，也會因油管內尚有殘油未流入油箱，會比停3秒再抽槍增加約26倍的油氣排放。因此管制加油站油氣逸散，維護加油民眾的健康，同時保障員工在站內工作的職業安全，更可改善因臭氧造成的空污問題。

    環保局表示，北市公告加嚴油氣回收合格率，由70%提升至80%，同時導入稽查與定檢管理機制，經環保局稽查檢測合格率低於80%的加油站，定期檢測頻率從每半年1次加嚴至每季1次，以督促加油站業者落實油氣回收設備維護及自主管理。

    為有效掌握全市加油站油氣回收管理情形，環保局建置加油站油氣回收定檢網路申報系統，透過E化，提供加油站業者線上申報加油槍氣油比定檢日期及結果等功能，透過現場監督檢測，實地掌握加油站定期檢測情形，針對油氣回收設施缺失部分，輔導業者完成修護改善。

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