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    林宅血案爆情治單位勾結黑道 林佳龍：將請國安局檢討說明

    國史館舉行「基隆228檔案彙編新書發表暨座談會」，國史館館長陳儀深（右）贈書給總統府祕書長林佳龍（中）。左為二二八事件紀念基金會董事長薛化元。（記者方賓照攝）

    國史館舉行「基隆228檔案彙編新書發表暨座談會」，國史館館長陳儀深（右）贈書給總統府祕書長林佳龍（中）。左為二二八事件紀念基金會董事長薛化元。（記者方賓照攝）

    2023/02/25 16:36

    〔記者陳政宇／台北報導〕監察院昨天（24日）公布林宅血案結案調查報告，指出當年警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道6項重大違失，並提案糾正行政院及函請國安會督導國安局檢討改善。總統府祕書長林佳龍今天回應，國安會收到來函之後，將請國安局檢討和說明。

    林宅血案即將滿43年，真相始終未明；監委蔡崇義、范巽綠昨提出林宅血案結案報告，指出雖無可證明情治人員涉案，但當時警總嚴密監控林宅，以常理判斷，若非情治單位執行或默許其發生，豈有可能成事。

    林佳龍今天受邀出席國史館《基隆228檔案彙編》新書發表暨座談會，茶敘時受訪說，關於監院對林宅的結案報告內容及相關意見，國安會收到來函後，將請國安局進行檢討和說明。

    林佳龍說，總統蔡英文已指示國安會，在「國安機密保護法」、「政治檔案條例」的基礎下，責成國安局檢討政治檔案，針對檔案的解密等級、期限，秉持最大開放、最小限制的原則來落實，而國安局有關林義雄的檔案，也已經轉到檔案局，各界可以在這基礎上進行探討。

    媒體追問，案件拖了那麼久，蔡英文任期僅剩最後1年，是否應要求國安局給出一個明確的期限？林佳龍回應，根據國安局所公布的檔案資料，共有5大案，這就是後來監察院調查結案報告的基礎之一，至於報告提到的意見，將請國安局收到來函後加速辦理，包含檢討和詳細說明。

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