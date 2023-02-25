馬朱蔣紀念二二八 林佳龍籲以行動實現轉型正義

總統府秘書長林佳龍表示，國史館公布30冊二二八事件檔案彙編，皆於陳水扁與蔡英文總統任內支持下發表，政治人物在有權力時須以行動實現轉型正義，而非二二八到了才發表一些意見。（記者方賓照攝）

2023/02/25 16:19

〔記者陳政宇／台北報導〕二二八紀念日將屆，國民黨主席朱立倫今（25日）赴和平紀念碑前獻花致意，前總統馬英九和台北市長蔣萬安也規劃與二二八受害者家屬見面。對此，總統府秘書長林佳龍表示，國史館公布30冊二二八事件檔案彙編，皆於陳水扁與蔡英文總統任內支持下發表，政治人物在有權力時須以行動實現轉型正義，而非二二八到了才發表一些意見。

林佳龍今日受邀出席國史館「基隆二二八檔案彙編」新書發表暨座談會，茶敘時受訪表示，每一年紀念二二八事件，最重要的是落實轉型正義，每一個人從自己做起，更重要的是釐清這些歷史真相。

林佳龍說，特別是蔡英文2016年上任總統後指示，國史館落實檔案彙編的研究和出版，期待大家一起以行動投入轉型正義和任何對話，我們都是鼓勵，更重要的是採取行動，落實轉型正義。

媒體追問，朱立倫前兩年二二八僅以臉書發文，今年特地到和平紀念碑前獻花致意，被質疑是政治前途的盤算，不單純是向受害者家屬遺族致意。

林佳龍回應，他今天出席國史館公布二二八事件的檔案彙編，發現在統計上，這30冊檔案彙編都是在陳水扁和蔡英文總統任內支持下公布、研究和發表，這代表政治人物在有權力的時候，必須切實以行動來實現轉型正義，而不是只是二二八到了才發表一些意見。

林佳龍說，從基隆的二二八檔案可以看到，連他過去有過一些研究基礎，仍感到相當震驚，其中死傷調查報告，包含海上浮屍、被捕後下落不明，陸續還有許多新的資料發現，可見得政府做的還不夠，不管是誰執政，都應該以行動支持對二二八和相關白色恐怖政治檔案的解密。

林佳龍強調，口述歷史要跟時間賽跑，除中央政府外，各縣市政府也可以投入，台灣民主發展上，轉型正義是最後一哩路，必須要切實來落實，才能夠讓台灣的民主深化，特別是捍衛台灣民主的時候，知道為何而戰。

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