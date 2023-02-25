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    日媒：蔡總統擬8月前訪美 可能方案有三

    日本產經新聞發自台北的報導指出，台灣總統蔡英文方面已就今年8月前訪美與美方展開協調。目前已知可能方案有三，分別為回母校演講、參加智庫活動或出訪友邦過境美國。（資料照）

    日本產經新聞發自台北的報導指出，台灣總統蔡英文方面已就今年8月前訪美與美方展開協調。目前已知可能方案有三，分別為回母校演講、參加智庫活動或出訪友邦過境美國。（資料照）

    2023/02/25 15:07

    〔中央社〕日本產經新聞發自台北的報導指出，台灣總統蔡英文方面已就今年8月前訪美與美方展開協調。目前已知可能方案有三，分別為回母校演講、參加智庫活動或出訪友邦過境美國。

    產經新聞指出，不只一位台灣當局相關人士透露這項訊息。2024年5月即將卸任的蔡總統，有意透過政府外交成果集大成的訪美行，展現台美緊密關係。

    由於預期中國會強烈反彈，台美雙方正就蔡總統訪美的時間及形式等溝通。蔡總統若順利成行，將是繼2019年7月後再次踏上美國。

    報導引用相關人士透露，目前檯面上的蔡總統訪美方案有三種。一是應母校康乃爾大學之邀前往演講，這點過去曾有故總統李登輝1995年赴康乃爾大學演講前例。

    第二案是參加美國智庫主辦活動。蔡總統這幾年曾以視訊方式，在美國主要智庫主辦的座談會演講。

    第三案則是藉8月預定參加南美洲友邦巴拉圭總統就職典禮時過境美國。巴拉圭是台灣現有14個友邦中的一員，蔡總統上次曾在2018年8月出席巴國總統就職典禮。

    報導指出不論是哪一種方案，屆時都預定會與美方政要非正式會談。在美中關係及兩岸關係惡化下，若蔡總統此次順利訪美，勢必引發中方強烈反彈。

    2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周邊實施大規模軍事演習；如果蔡總統訪美，中國也可能採取反制措施。

    外交部長吳釗燮日前訪美，多次跟數名美國高層官員舉行非正式會談，外界研判雙方討論議題包括蔡總統的訪美計畫。

    報導引述民進黨內人士指出，如果蔡總統這次能順利訪美，可以確認美國重視台灣，能成為安定台灣民心的因素。

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