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    今起可設置「電動機車換電站」標誌牌 告知騎士相關資訊

    交通部修正設置規則，今起可設置電動機車換電站標誌牌，告知騎士相關資訊。（資料照）

    交通部修正設置規則，今起可設置電動機車換電站標誌牌，告知騎士相關資訊。（資料照）

    2023/02/25 15:33

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕電動機車數量逐年成長，今年1月台灣電動機車已達63萬2419輛，較108年1月的20萬1980輛已成長超過3倍；為提供電動機車騎士更便利的換電站、充電站辨識資訊，交通部路政司科長林宇平表示，2月23日已公告「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文修正，並於今（25）日正式生效。即日起，電動機車換電站可設置專屬標誌牌面，並能透過副牌方式，告知民眾換電站所在位置、換電型式等資訊。

    現行加油站、加氣站、充電站等標誌牌面，都是以藍邊、中間白底，搭配紅色的加油、加氣、充電圖樣，有許多民眾反應圖樣與加油站相似，難以辨識；交通部這次修正設置規則，重新設計加氣站及充電站圖樣，加氣站改以黑色圖樣顯示，充電站以綠色圖樣顯示，方便用路人辨識。

    另外，現行充電站標誌牌面，無法辨識提供汽車還是機車的充電服務，部分充電場站只有汽車充電設施，就容易導致機車騎士進入要充電時白跑一趟。這次設置規則修正時，也訂定汽車、機車2種充電牌面，若汽、機車2種都有，就掛新版充電站標示牌，若只有汽車充電就掛汽車標誌牌，以利民眾辨別。交通部指出，充電站、加氣站牌面，因為需要將現行牌面做更換，法規有給予緩衝期，將於今年7月1日施行。

    至於許多電動機車不是採用充電模式，而是到換電站更換電池，這次也訂定換電站標誌牌，並可比照停車場標誌牌方式，透過增設附牌來指示換電站方向、距離、換電型式、服務方式等資訊。

    另外，這次修法明定慢車道上應劃設機車與自行車的標線，避免民眾將慢車道誤認為路肩，不過因為劃設需要時間，設置規則規定於12月31日正式上路實施。

    交通部修正設置規則，今起可設置電動機車換電站標誌牌，並透過加設副牌，告知騎士換電站方向、距離、換電型式、服務方式等資訊。（圖：交通部提供）

    交通部修正設置規則，今起可設置電動機車換電站標誌牌，並透過加設副牌，告知騎士換電站方向、距離、換電型式、服務方式等資訊。（圖：交通部提供）

    充電站提供機車充電的標誌牌。（圖：交通部提供）

    充電站提供機車充電的標誌牌。（圖：交通部提供）

    充電站提供汽車充電服務標誌牌。（圖：交通部提供）

    充電站提供汽車充電服務標誌牌。（圖：交通部提供）

    交通部重新設計充電站標誌牌面。（圖：交通部提供）

    交通部重新設計充電站標誌牌面。（圖：交通部提供）

    交通部重新設計加氣站標誌牌。（圖：交通部提供）

    交通部重新設計加氣站標誌牌。（圖：交通部提供）

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