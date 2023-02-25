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    首頁　>　臺北市

    土耳其賑災捐款近20萬筆、11億元 專戶3月6日截止

    土耳其震災嚴重，衛福部公布善款累計金額，截至本月24日晚間17時止，總計接獲捐款19萬1821筆、10億9148萬餘元。（法新社）

    土耳其震災嚴重，衛福部公布善款累計金額，截至本月24日晚間17時止，總計接獲捐款19萬1821筆、10億9148萬餘元。（法新社）

    2023/02/25 14:43

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應土耳其震災，衛福部開設震災專案接受各界捐款，根據衛福部最新統計，截至本月24日晚間17時止，總計接獲捐款19萬1821筆、10億9148萬餘元。

    衛生福利部開放賑災專戶，自2月7日起到3月6日止接受民眾捐款。自2月10日起，增加台灣銀行得以ATM、網路銀行、台灣行動支付受理捐款，並洽請國內四大超商作為捐款管道。

    自2月10日起，民眾可利用以下方式進行捐款：

    一、國內：

    （一）台灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款。

    （二）金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

    （三）郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

    （四）四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

    二、國外：國外民眾捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行 國外部」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

    BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

    （BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）

    ACCOUNT NUMBER : 007-09-11868-0

    SWIFT CODE：ICBCTWTP007

    BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

    SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT

    衛生福利部表示，捐款期間（自2月7日起至3月6日止）本部賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災之用，請民眾捐款後，於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話02-85906627，亦可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。

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