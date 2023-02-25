北市首屆銀髮友善企業認證 4月公開徵件、9月公告名單

銀髮職務新創中心簡報說明指標認證內容。（台北市勞動局提供）

2023/02/25 14:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市進入超高齡社會，為鼓勵企業進用中高齡及高齡人才，台北市勞動局就業服務處今年將舉辦北市第一屆「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，企業說明會從本週起陸續展開，協助企業了解指標內容，盼踴躍投件申請認證，就服處表示，4月至6月公開徵件，預計9月公告獲認證企業名單並頒獎。

就服處表示，去年10月發表銀髮友善企業認證指標，今年將辦理「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，就服處規劃2至6月間對企業舉辦15場說明會，2月21日起連續辦理4場，介紹認證指標作業內容，並邀請到海洋科技大學退休教授郭振昌主講銀髮就業成功案例，吸引超過百名企業代表報名參加。

就服處長何洪丞說，北市去年起已邁入超高齡社會，每5位市民就有1位超過65歲，是六都之中第一個進入超高齡社會的直轄市。根據調查，國內55歲以上人口勞動參與率低於鄰近的韓國、日本、新加坡等國家，如何讓這群有工作能力的中高齡及高齡者回到勞動市場，是北市重要的施政方向。

何洪丞表示，希望藉由舉辦「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，讓企業有清晰明確的方向可依循，能成為銀髮友善企業，也讓有意求職的中高齡及高齡者看到，其實許多企業是對銀髮友善，希望有工作能力的中高齡及高齡者都能「健康勞動、勞動健康」，勇敢跨出求職的一步。

就服處指出，「中高齡者暨高齡者友善企業認證」指標內容包含組織文化、教育訓練、工作環境與職務再設計、招募任用以及創新作為等5個面向及21項基準，規劃4月起至6月底公開徵件，邀請專家學者擔任評核委員於7、8月間進行評選，預計9月公告獲認證企業名單並舉行頒獎典禮，10月將舉辦銀髮友善企業就業博覽會聯合徵才。

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