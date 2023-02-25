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    為改車吵架深夜車行談判持刀圍打 警逮竹聯幫仁堂7嫌

    21歲高男日前疑為友出頭，與顏男發生爭執，雙方相約文山區某車行談判，顏男找來竹聯幫仁堂幫眾7人，將高毆打成傷，警方23日將仁堂吳男一夥拘捕到案。（記者闕敬倫翻攝）

    21歲高男日前疑為友出頭，與顏男發生爭執，雙方相約文山區某車行談判，顏男找來竹聯幫仁堂幫眾7人，將高毆打成傷，警方23日將仁堂吳男一夥拘捕到案。（記者闕敬倫翻攝）

    2023/02/25 14:20

    〔記者闕敬倫／台北報導〕21歲高姓男子日前疑為了友人出頭，與20歲顏姓男子發生爭執，雙方相約凌晨到文山區某改裝車行談判，沒想到顏男竟找來竹聯幫仁堂幫眾22歲吳姓男子等7人，將高男毆打成傷，還持刀刺傷他的大腿，威脅拍片承諾不會報警，文山一專案小組連日追查，23日將吳男一夥拘捕到案，警詢後依傷害、妨害秩序、恐嚇等罪嫌移送法辦。

    據了解，高男與友人熱愛改車，先前友人與顏男意見不同，高男跳出幫友人護航，引起顏男不滿互嗆，上月底凌晨約在木柵路上某車行談判。

    不料，顏男竟找來竹聯幫分子吳男7人助拳，雙方談判達不成共識，吳男竟率小弟群毆高男，拿出彈簧刀刺傷他的大腿，再持西瓜刀逼高拍片道歉，要求他承諾不會報警。

    文山一警分局接獲報案後，與中正第二分局共組專案小組，並報請檢方指揮調查，23日兵分多路拘提竹聯幫分子吳姓主嫌與6名幫眾，將7名犯嫌帶返偵辦，並查扣手機等相關證物，全案詢後依妨害秩序、傷害、恐嚇罪嫌移送台北地檢署。

    文山第一分局副分局長呂政國表示，警方針對不法幫派及暴力鬥毆案件，一向秉持零容忍態度，對暴力集團務求向上溯源、向下刨根，絕不寬貸，民眾如遭受不法侵害，可就近到警察機關報案求助。

    專案小組拘提竹聯幫分子吳姓主嫌（圖中）與6名幫眾，詢後依妨害秩序、傷害、恐嚇罪嫌移送北檢。 （記者闕敬倫翻攝）

    專案小組拘提竹聯幫分子吳姓主嫌（圖中）與6名幫眾，詢後依妨害秩序、傷害、恐嚇罪嫌移送北檢。 （記者闕敬倫翻攝）

    文山第一分局副分局長呂政國表示，警方針對不法幫派及暴力鬥毆案件，一向秉持零容忍態度，對暴力集團務求向上溯源、向下刨根，絕不寬貸。（記者闕敬倫翻攝）

    文山第一分局副分局長呂政國表示，警方針對不法幫派及暴力鬥毆案件，一向秉持零容忍態度，對暴力集團務求向上溯源、向下刨根，絕不寬貸。（記者闕敬倫翻攝）

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