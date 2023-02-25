準備迎接觀光客 王國材視察桃園機場

衝刺今年觀光旅客600萬人次目標，交通部長王國材視察桃園機場觀光局旅客服務櫃台，指示觀光局盡早準備，並加強海外行銷。（機場公司提供）

2023/02/25 13:39

〔記者丁奕／台北報導〕全球疫情趨緩，航空業日漸復甦，為吸引國際觀光客來台，交通部也推自由行旅客有望抽中5000元消費金活動。交通部部長王國材今（25日）至桃園國際機場視察旅客通關作業及疏運情形，也特地至桃機的觀光局旅客服務中心視察，因待消費金正式上路，預計將於機場觀光局服務中心發放。

王國材在機場公司董事長兼民航局局長林國顯、觀光局長張錫聰、移民署大隊長陳建成、關務署關務長陳世鋒等人陪同下，首先前往第二航廈入境區非洲豬瘟手提行李檢查站與發燒篩檢站，除慰勉現場工作同仁辛勞外，也詳加檢視各項檢查程序，確保旅客、行李均符合檢疫規定。

王國材也視察證照查驗區與海關查驗區，了解旅客使用自動通關情形與未來升級計畫，以及通關尖峰時段的相關處置。

王國材表示，移民署目前已經有無紙化，讓外國旅客在入境之前就可以線上填寫，未來也希望海關作業盡量朝無紙化邁進，提升整體通關效率。

王國材指出，桃園國際機場是我國最重要的機場，通關作業是旅客對國門的第一印象，應善加運用大數據預報分析、智慧化技術，持續優化通關效率與服務體驗。

機場公司指出，統計資料顯示，今年1月來台旅客約25萬人次，已達成原訂約23萬人次目標，觀光局將推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，機場公司與防檢局、疾病管制署、移民署、關務署、航警局等相關單位也將密切合作，提供旅客安全、便捷的通關服務。

桃園國際機場將於明（26）日開航滿44週年，交通部長王國材（右四）於第二航廈入境大廳發送紀念巧克力予旅客。（機場公司提供）

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