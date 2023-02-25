大專校院3月起全面禁菸 教職員工有責任勸阻校內吸菸

教育部近日要求各大學於2月底前撤除校園內的戶外吸菸區，所有校園出入口標示全校禁菸，3月1日起各大學將必須「無菸」，且主動巡查吸菸熱點並制定懲處規定，教職員工有責任勸阻在校內違規吸菸者。（資料照）

2023/02/25 13:30

〔記者林曉雲／台北報導〕菸害防制法於今年2月15日公布上路，明訂大專校院全面禁菸，教育部近日發函各大專校院，要求2月底之前撤除校園內的戶外吸菸區，所有校園出入口則需標示全校禁菸，3月1日起各大學將必須「無菸」，主動巡查吸菸熱點且制定懲處規定，教職員工有責任勸阻在校內違規吸菸者。

教育部要求學校對於教職員工生、入校訪客確實宣導禁菸規範，加強住宿生、進修部學生之宣導，對於境外生則運用其語言進行宣導，且制定懲處規定，對於學生仍須有輔導教育作法，並評估訂定改過銷過相關機制，引導學生戒菸或減少吸菸行為。

依教育部「大專校院因應菸害防制法修正之注意事項」公文，大學應主動巡查吸菸熱點，包括依違規熱點、時段調整巡查時間、路線、建立檢舉管道及研議運用監視廣播系統等；劃分責任區，由於教職員工均有責任勸阻校內違規吸菸者，學校宜資源與特色建置各科系、行政單位自主管理區域，適時協請地方衛生單位到校稽查，並可與里（村）長、社區團體共同研議鄰近居民入校吸菸等情形之因應作法。

而今年2月底前，仍設有吸菸區的學校應儘速撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，例如菸灰缸與熄煙筒，可暫時於原區域標示「此處吸菸區已撤除，學校全面禁菸」等提醒文字，另評估實施綠化、休閒運動或改為讀書空間等其他用途。

教育部綜規司說明，所有出入口標示全校禁菸，學校於各校門、人車出入口、無圍牆之邊界等處，設置明顯全校禁菸標示，並可以地圖、圖示呈現校地範圍，以利校外人員辨識；另因大專校院校園已無可吸菸、不可吸菸之分別，針對原設吸菸區位置或違規吸菸熱點，可視需求設置禁菸標示。

教育部也要求學校跨處室合作成立工作小組，例如衛生保健等單位應提供戒菸輔導、開設戒菸課程或協助轉介醫療院所等，且提供師生反應菸害問題等管道。

國教盟家長部部長王瀚陽表示，校園每個角落都是公共空間，禁菸是重視公眾權益，政府應照顧青少年健康，從環境上給予限制是好方法。

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